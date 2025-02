Ben Affleck explora citas casuales tras su separación oficial de Jennifer Lopez

Después de la oficialización de su divorcio con Jennifer Lopez, Ben Affleck parece estar listo para regresar al mundo de las citas, según un informe exclusivo de People. A pesar de su enfoque en su carrera y en ser un padre presente, el actor ha decidido empezar a salir de forma casual, aunque sin que sea una prioridad para él en este momento.

Una fuente cercana al actor reveló que Ben ha comenzado a explorar citas, aunque aclaró que este aspecto de su vida no está tomando una gran relevancia para él.

Enfoque en el trabajo y su familia

Según la misma fuente, la vida de Affleck sigue girando principalmente en torno a su trabajo. “Está muy centrado en el trabajo”, comentó la fuente, añadiendo que cuando no está grabando, suele pasar largas horas en su oficina.

Además, sigue siendo un padre muy comprometido con sus hijos, Violet (19), Seraphina (16) y Samuel (12), fruto de su anterior matrimonio con Jennifer Garner.

Este cambio de actitud de Affleck contrasta con las declaraciones de diciembre de 2024, cuando una fuente cercana al actor afirmaba que no tenía intenciones de comenzar una nueva relación. En ese momento, se explicó que, aunque el divorcio aún no se había concretado, el actor no pensaba en salir con nadie, ya que se encontraba “ajustándose a la vida de soltero”.

El final de su matrimonio con Jennifer Lopez

El 21 de febrero de 2025, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles aprobó el divorcio definitivo entre Ben y López. La separación se oficializó después de que la corte aprobara el acuerdo que ambos firmaron el 6 de enero del mismo año.

JLo había solicitado el divorcio el 20 de agosto de 2024, exactamente dos años después de su boda en Georgia. En los documentos judiciales, la cantante y actriz citó “diferencias irreconciliables” como la causa de su separación y pidió que su apellido volviera a ser “Jennifer Lynn Lopez”.

En cuanto a los aspectos financieros del proceso, ambos acordaron compartir las ganancias de la venta de su mansión en Beverly Hills, que está valorada en 60 millones de dólares.