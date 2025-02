6ix9ine asegura que su relación con Yailin La Más Viral fue en venganza a Anuel AA

Tekashi 6ix9ine aseguró en una reciente entrevista que su relación con Yailin La Más Viral fue en venganza a Anuel AA, luego de que el boricua le diera la espalda tras convertirse en testigo estelar del gobierno federal en contra de su expandilla, los Nine Trey Gangsta Bloods.

Fue en una interviú con Jorge Pabón “El Molusco” que el rapero estadounidense reveló por qué tuvo un noviazago con la rapera dominicana, quien estuvo casada y es madre de Cattleya, una de las hijas del trapero boricua.

“La realidad es que yo no busqué a nadie, a mí me buscaron. Tú estabas haciendo canciones con un oficial correccional (Maybach Music Group)”, afirmó 6ix9ine del puertorriqueño, agregando que lo pegó en Estados Unidos porque solo sonaba en Puerto Rico.

“Me enemisté con Anuel porque él me dio la espalda y me co#%$ a su esposa en venganza”, precisó.

La rivalidad entre ambos inició en 2019, cuando 6ix9ine decidió ser el testigo estrella en un caso contra de la pandilla de convictos que se formó en Rikers Island para la década de los 90.

Por este caso, relacionado con el crimen organizado y las armas de fuego, fue sentenciado a dos años de prisión.

Emmanuel Gazmey Santiago y Daniel Hernández, nombres de pila de los exponentes urbanos, eran buenos amigos. Llegaron a grabar temas juntos como “BEBE” y “Mala”.

Desde entonces, Gazmey Santiago afirmó que no grabaría más con él, aunque “le tengo cariño. Él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de cosas”.

A partir de ese momento, 6ix9ine tomó las acciones del exponente urbano como que “le dio la espalda”, provocando que se convirtieran en adversarios.

La “Chivirika” comenzó un noviazgo con 6ix9ine tras divorciarse de Anuel. Incluso, Tekashi se convirtió como un “padre” para la hija que estos dos tienen en común.

Su relación de más de un año estuvo marcada por la violencia intrafamiliar, lo que llevó a ambos a ser arrestados por las autoridades estadounidenses y dominicanas.