Shakira engañó a todos: salió maquillada y de incógnito en desfile de La Guacherna en el Carnaval de Barranquilla.

La cantante barranquillera Shakira no deja de sorprender ahora engañó a todos: se ocultó bajo maquillaje y disfraz en el desfile de La Guacherna durante el Carnaval de Barranquilla.

El desfile de La Guacherna es uno de los más emblemáticos de la ciudad y comenzó ayer a las 4 p.m. había un rumor de que la artista aparecería en el recorrido, pero con el pasar de la noche el tema se diluyó.

Sin embargo, fue la propia Shakira quién confirmó con videos en sus redes que pasó genial desfilando como una integrante más de una comparsa de fantasía. Con un maquillaje alusivo a una Catrina y sus hijos, Milan y Sascha de negro y con capas se mezclaron entre las más de cinco mil personas que asistieron al evento masivo.

“Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la guacherna en Carnaval! Proud to teach my kids about my culture and the joy of my people. Long live La Guacherna at Carnaval!“, escribió la cantante en redes.

El arribo de Shakira al desfile contó con todo un cuidadoso operativo de las autoridades locales que le brindaron seguridad a la artista en su ciudad natal. dónde su presencia causa sensación en cualquier lugar. En un total secreto se resguardó la información sobre la participación de la artista en el evento masivo.

¿Qué es el desfile de Guacherna en el Carnaval de Barranquilla?

La Guacherna es uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval desde su creación a comienzos del siglo XX. Carnaval de Barranquilla S.A. ha logrado una gran convocatoria con los hacedores para que el recorrido esté mejor iluminado. Mil jóvenes de las Casas de Cultura abrirán el recorrido.

Para extranjeros y hasta para los colombianos, la palabra Guacherna suena extraña y misteriosa.

¿Qué es la Guacherna?

Este desfile nocturno del Carnaval de Barranquilla, que ahora comienza a las 4:30 p.m., inició en barrio Abajo a comienzos del siglo XX, según el libro Carnaval de Barranquilla, la fiesta sin fin, pero luego esta tradición quedó en el olvido. En 1972, el recorrido fue recuperado por Esthercita Forero, quien lo consolidó en 1982 con la canción de ‘La Guacherna’, grabada ese año por el grupo Los Vecinos y Milly Quezada. Desde entonces, los barranquilleros salen a las calles con faroles encendidos a bailar hasta el amanecer.

Así se prepara una Guacherna

Este evento, que es el preámbulo al Carnaval de Barranquilla, contó este año con mil jóvenes de las Casas Distritales de Cultura que abrieron el desfile. A pleno sol, estos jóvenes ensayan largas horas para brindarle al público el mejor espectáculo.

¿Cuándo nació la Guacherna?

