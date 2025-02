Shakira cancela su concierto en Medellín

La cantante colombiana Shakira canceló su concierto en la ciudad de Medellín debido a problemas con el montaje del escenario en el estadio Atanasio Girardot.

El espectáculo que estaba programado para el próximo 24 de febrero fue cancelado ya que las dificultades técnicas ponían en riesgo la seguridad de la cantante y de su equipo.

PUBLICIDAD

La artista acudió a sus redes sociales para anunciar la noticia a sus fanáticos, y aunque fue un terrible informe, esta les aseguró que buscará una nueva fecha para poder realizar el concierto futuramente.

“¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía. Mis hijos estaban emocionados por conocer medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas. Lamento mucho el inconveniente, especialmente para quienes han viajado. Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción, pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos. Siempre agradecida por el apoyo incondicional que me brindan. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto", escribió en la publicación.

Previamente, hace una semana Shakira canceló también su concierto tras ser hospitalizada en Perú, luego de presentar un cuadro de gastritis.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, escribió la cantante en una comunicación a través de sus redes sociales.

Shakira, quien regresó a Perú luego de 14 años de ausencia, tiene programados conciertos en Lima para el 16 y 17 de febrero. Sin embargo, la incertidumbre sobre su estado de salud ha generado preocupación entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

La barranquillera habría ingresado a la Clínica Delgado aproximadamente a las 5:00 de la mañana, aquejada por un fuerte dolor abdominal, lo que llevó a los especialistas a realizarle una endoscopia de emergencia para determinar el tratamiento a seguir.