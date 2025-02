Rihanna y su esposo revelaron el nombre de su posible futuro hijo en conmemoración a la victoria judicial del rapero

Rihanna y su esposo, tras la victoria en el caso del rapero que enfrentaba a una condena de 24 años en prisión si era encontrado culpable, revelaron el nombre de su posible tercer hijo.

No, no se trata de la confirmación del tercer embarazo de la cantante de Barbados, solo fue su manera de celebrar que el rapero A$AP Rocky fue declarado inocente de los dos cargos que enfrentaba.

PUBLICIDAD

A$AP Relli, cuyo verdadero nombre es Terell Ephron, examigo del esposo de Rihanna, lo acusó de haberle disparado entre tres o cuatro veces con un arma de fuego semiautomática. El juicio empezó a principios de año y el jurado lo declaró “no culpable”.

¿Rihanna y su esposo tendrán otro hijo pronto?

Tras darse a conocer la sentencia, A$AP Rocky corrió a abrazar a su madre y a su esposa, quienes se encontraban entre el público, y luego le agradeció al jurado por haberle “salvado la vida”.

Por su parte, Rihanna le agradeció a Dios por haber ayudado a su esposo: “La Gloria pertenece a Dios y solo a Dios. ¡Agradecida, bendecida por su misericordia!”

Con respecto al nombre de su posible futuro hijo de la cantante de Barbados, fue el abogado de A$AP Rocky, Joe Tacopina, quien lo comentó en una entrevista para Extra.

“Rihanna y Rocky me dijeron en el tribunal… Me agarraron y me dijeron: ‘Escucha, nuestro próximo bebé es A$AP Joe’”, bromeó el abogado, revelando, además, que fue idea de Rihanna llevar a sus hijos de 2 años y 1 año de edad a la corte.

“Si [fuese declarado culpable], esa sería la última vez que A$AP Rocky viera a sus hijos. Por eso Rihanna los quería en el juzgado”, señaló Joe Tacopina.