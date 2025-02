“Me trataba mal”: Catherine Castro revela el sufrimiento que le hizo pasar Patricia Corcino

La animadora y modelo Catherine Paola Castro se sinceró sobre la experiencia vivida durante su participación en el ‘reality show’ Nuestra Belleza Latina en su edición VIP donde compitió con su compatriota Patricia Corcino.

En una extensa conversación de alrededor de 3 horas en el podcast “Me toca hablar” con Fernan Vélez, donde habló sobre distintas etapas de su vida, la animadora, tomó un momento para dialogar sobre las experiencias positivas y negativas de lo vivido en el concurso de belleza producido por Univisión. Entre estas la complicada relación que tuvo con Corcino durante la competencia. Castro aseguró que buscó ser amiga de Corcino y tener una competencia amistosa ya que ambas representaban a Puerto Rico en ese momento, sin embargo su compatriota no tuvo la misma actitud.

La conversación giró en torno a lo que Corcino también vivió durante la pasada temporada de La Casa de los Famosos 4, donde tuvo una fuerte rivalidad con Maripily Rivera. Castro indicó que en el pasado Corcino también ha tenido rivalidades con personas de su propio país como ocurrió en Nuestra Belleza Latina.

“Yo no quiero hablar mal de ella, porque la realidad es que ni vale la pena. El error más grande que ella ha cometido siempre es que se va en contra de su compatriota, quizás ella tiene una realidad distorsionada con, voy a competir con mi compatriota, en vez de ella decir, voy a competir por mi lugar. Irte en contra de tu compatriota, al final del día, el pueblo se te va a ir en contra, así ocurrió en La Casa de los Famosos, así ocurrió con Gredmarie (Colón), así ocurrió conmigo”, expresó Castro.

Sin embargo, la ahora animadora de Lo Sé Todo, destacó las virtudes que tiene Corcino y que nunca comprendió su actitud contra ella.

“Es una mujer sumamente inteligente, hermosa, con talento, capaz, que tiene todas las de ganar, no tiene que envidiarle nada a nadie, en mi competencia, me puso el pie en todo momento, yo no era lo que soy hoy, quizá hoy en esa competencia me la como viva, pero en esa competencia lo que hacía era llorar, me siento sola, mal, humillada, que no estoy teniendo el apoyo de alguien que quisiera tener el apoyo. Me puso en contra de todas las candidatas, hubo un momento donde todas las candidatas votaron en mi contra y fue ella quien me puso en contra, se dedicó a hablar mal de mi a todas las candidatas y yo no entendía porqué”, añadió.

Del mismo modo, describió la relación que ambias tuvieron en la competencia como una “tóxica” y añadió que Corcino puso a todas las competidoras en su contra.

“Me trataba mal, yo nunca traté a mis compañeras mal, tampoco recibí maltrato de ninguna de mis compañeras”, expresó. “Fue algo personal…fue contra mí y yo nunca lo entendía, yo decía, podemos ser panas…ella a veces hacía chistes y yo me reía, yo quería caerle bien, podemos ser amigas, podemos competir juntas”, añadió.

Por último, aseguró que la actitud de Patricia Corcino podría ser por “inseguridad” a pesar de que se proyecta de la manera contraria.

“Ella se proyecta una mujer fuerte, pero en esa competencia, no se sentía tan segura y necesitaba crear esa estrategia para poder sacarme y déjame humillarla y tirarle y ofenderla”, indicó.

Tras la salida de Patricia Corcino del programa Lo Sé Todo para participar de La Casa de los Famosos el pasado año, fue Castro, quien ocupó su lugar en el espacio televisivo.