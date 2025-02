Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar a su hija North en su debut musical

Kim Kardashian y Kanye West se reencontraron en el backstage del Hollywood Bowl en mayo de 2024 para apoyar a su hija North West, quien debutó como cantante en el concierto especial por el aniversario 30 de “El Rey León”. La reunión, poco común desde su divorcio en 2021, quedó documentada en el episodio de “The Kardashians” emitido el pasado 20 de febrero.

Este episodio llega en un momento en el que Kanye West ha estado envuelto en diversas controversias, desde disputas con la Academia de la Grabación por su acceso a los Premios Grammy 2025 hasta comentarios polémicos en redes sociales. Mientras tanto, Kim Kardashian ha mantenido su distancia de los escándalos, enfocándose en la estabilidad de sus hijos.

En el episodio se puede ver como North interpretó “I Just Can’t Wait to Be King” ante una multitud emocionada, mientras Kim observaba con nerviosismo desde el camerino. Antes de la actuación, North se colocó entre sus padres mientras participaban en un círculo de oración.

Durante la preparación, Kanye estuvo activamente involucrado en los ensayos y en los aspectos técnicos del evento. “Su padre ha estado involucrado y vino al ensayo”, compartió Kim en el programa. Además, el rapero solicitó cambios en los efectos visuales de la producción. “Me pidió cambiar los gráficos y sólo pensé: ‘Será una mejor producción si tomamos sus notas’”, explicó la empresaria.

Pese a las tensiones que han marcado su relación en los últimos años, la expareja logró mantener la cordialidad durante el evento. “Kanye y yo queremos lo mejor para nuestros hijos”, afirmó Kim Kardashian. “Siempre hay buenas vibras cuando estamos aquí apoyando a nuestra hija”.

Un vistazo a la crianza compartida entre Kim Kardashian y Kanye West

Al finalizar el show, ambos la felicitaron por su desempeño. “Lo hiciste muy bien”, le dijo Kanye, mientras North confesaba que estuvo “rezando cada segundo” para alcanzar las notas correctas. Tras el espectáculo, los hermanos menores de North, Chicago y Saint, se unieron a la celebración familiar.

A pesar de sus diferencias, el evento demostró que ambos pueden dejar de lado sus conflictos para apoyar a North en su carrera emergente. Con este primer gran paso en el mundo del entretenimiento, la joven West podría estar siguiendo los pasos de su famoso padre en la industria musical.