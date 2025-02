Audri Nix acusa a Kanye West de agresión sexual y este alega que tratan de” extorsionarlo"

El rapero estadounidense Kanye West hizo pública una denuncia de la exponente urbana puertorriqueña Audri Nix, donde esta lo acusa de agredirla sexualmente.

Sin embargo, en su publicación en la red social X (antes Twitter), Kanye West, asegura que Adriana Nicole Vázquez Pérez, nombre de pila de la boricua, se trata de una “extorsión” en su contra.

PUBLICIDAD

Kanye West

“Audri Nix es el nombre de la persona que está tratando de extorsionarme”, lee la publicación del rapero. El tuit va acompañado por un mensaje que le envía su equipo de trabajo que lee: “Una mujer que le presentaste hace unos años lo contactó, alega que tú la agrediste sexualmente. Ella prefiere manejarlo en privado, pero prepárate para que se vaya público. ¿Prefieres que esto lo maneje tu abogado con su abogado?”.

Posteriormente, Kanye publicó unas capturas de pantalla de publicaciones donde Audri Nix, aseguraba que este la había ayudado en la industria musical y que también le había “cambiado la vida”.

Sin embargo, la exponente urbana se expresó en sus redes sociales con un mensaje directo a Kanye.

“Oye @ye. ¿Sabes la definición de extorsión? También, eres un horrendo ser humano y tus hijas deben saber quién realmente eres”, lee el mensaje de Vázquez Pérez en Instagram.

Otra publicación de Audri Nix, también expresa: “Todo lo que hice fue traer las alegaciones al equipo de Kanye West y ahora está llorando en Twitter y no solo está avergonzando a otra víctima que le hizo frente. Me pregunto cuántas víctimas tienes, porque déjame ser bien clara, el mundo no sabe lo que me hiciste”.

PUBLICIDAD

Publicaciones de medios estadounidenses en el pasado realizaron reportajes sobre Kanye West quien fue visto en varias ocasiones junto con la puertorriqueña, incluso la revista Rolling Stone reseña un tema donde Audri Nix hace referencia a cuando fue vista con el estadounidense en Miami.

Vázquez Pérez también estuvo en una relación con el exponente urbano Álvaro Díaz, a quien también ha acusado de abuso.

La joven también es la encapuchada que gritó “muerte al PNP” en la misa previa a la juramentación de la gobernadora Jenniffer González Colón, el pasado 2 de enero. Ahora, enfrentará juicio y se espera que la primera mandataria sea la principal testigo.

Aduri Nix