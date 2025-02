Tito el Bambino habla sobre Yailin La Más Viral: “Me da mucha pena”

El exponente urbano, Tito el Bambino, se encuentra siendo tendencia en las redes sociales, luego de que realizara unas expresiones sobre la carrera artística de la rapera, Yailin La Más Viral.

El boricua aseguró la dominicana está tratando de cumplir su sueño de ser “cantante”, pero no ha encontrado un equipo de trabajo que la guíe correctamente y responde a las peticiones del público de crear música “desechable”.

“Dito, me da mucha pena porque ella no tiene culpa y toda persona tiene un sueño. Ella no es mala, ella está tratando de buscar su sueño. Malo es el que le dice ´Haz lo que estás haciendo´ porque si tú me dices a mi, yo te digo ´¿Tú quieres cantar?, okay. ¿Tú eres una potencia para las redes sociales?Pues vente, vamos a sacarte, tomando clases de baile, componiendo con grandes compositores, cogiendo clases de canto´“, comenzó diciendo el artista en entrevista con Chente Ydrach.

“¿Pero sabes qué? Tristemente, si ella hiciera lo que el Patrón está diciendo, no vendería. ¿Por qué? Porque queremos música desechable, queremos payasería, queremos llamar la atención, no captar la atención”, agregó.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Mientras unos apoyan las declaraciones de Tito, otros arremeten en su contra en defensa de Yailin.

“Bueno, Tito, ahora mismo (ella) es mejor que tú”, “Se tenía que decir y se dijo, bravo. Por fin alguien dijo lo que es”, “Él habla como si fuera ejemplo. Ya tu tiempo pasó” y “Estoy totalmente de acuerdo con él, es la puritita verdad”, fueron algunos de los destacados.

Al momento, la Chivirika no ha reaccinado al respecto.