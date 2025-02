“No me gusta la voz”: Michael Stuart nunca grabaría un tema con Bad Bunny

El salsero Michael Stuart sorprendió a muchos al asegurar que si el exponente urbano Bad Bunny, lo llama para realizar un dúo no lo aceptaría, a pesar de que en estos momentos el boricua es uno de los artistas principales a nivel mundial.

Michael Stuart realizó el comentario como parte del segmento “Preguntas incómodas” de El Circo de La Mega (106.9 FM) donde aseguró que no grabaría con Bad Bunny ya que no le gusta su voz.

PUBLICIDAD

“Aunque tú no lo creas, hay una voz que no me gusta, oye y admiro todo lo que ha hecho y admiro todo lo que ha hecho, pero no me gusta la voz de Bad Bunny. Si me toca hacer algo, tendría que ser una salsa y bien escogida, algo que tenga…buscarle el flow a ver dónde me cuadra”, expresó.

El salsero reiteró que no grabaría con el exponente urbano y que tras el comentario no sería “hipócrita” e igualmente no aceptaría una colaboración con Bad Bunny.

“Yo no soy hipócrita, a lo mejor me llama mañana, Michael, vamos a hacer un dúo y yo diría igual que no”, aseveró.

Sin embargo, este aplaudió los temas musicales donde Bad Bunny coquetea con la salsa, como parte de su álbum “Debí tirar más fotos”.

“Si el tipo viene con una salsa de Cheo Feliciano…lo que sí me gusta es que hizo salsa, salsa, que tiene descarga, que hace falta mucho…tiene lo que hace falta en la salsa, un arreglo para bailar, el coro está súper chévere, si la escribió, le quedó brutal, pero es un color que no…lo que canta en su música no me representa”, expresó el salsero en la entrevista.

PUBLICIDAD

Bad Bunny atrajo a muchos fanáticos de la salsa con el tema “Baile Inolvidable” con ritmos del género tropical. Incluso, este logró que el tema se colocara en las principales posiciones de las plataformas de streaming.