Feliz Ralph Macchio con el cierre de su personaje en el final de Cobra Kai

NUEVA YORK - Lo que comenzó como una teoría de un fanático de la clásica cinta The Karate Kid, que exponía que el verdadero héroe era Johnny (William Zabka), evolucionó a una de las series más exitosas de Netflix cuando Jon Hurwitz, Josh Heald y Hayden Schlossberg crearon Cobra Kai. Así, dieron continuidad a la redentora historia del supuesto villano que cautivó a millones alrededor del mundo y despertó la curiosidad de nuevas generaciones.

La serie, que estrenó en 2018 con diez episodios por YouTube, no solo apeló a la nostalgia, sino que también introdujo un nuevo grupo de personajes. Metro conversó en exclusiva con Ralph Macchio, el Karate Kid original y uno de los protagonistas de esta saga que se extendió por seis temporadas. El actor, que regresa al personaje de Daniel LaRusso este verano con el estreno de The Karate Kid: Legends junto al legendario Jackie Chan, reflexionó sobre su último día en el set.

PUBLICIDAD

Desde ese video que inició esta aventura redentora para todos ustedes, han pasado cerca de ocho años. ¿Cuán satisfecho estás con el cierre que los escritores le dieron a tu personaje? —Creo que es genial. Estoy muy feliz de haber encontrado el lugar de Daniel LaRusso al final de Cobra Kai. El Daniel que conocimos en 1984 bajo la tutela del señor Miyagi, uno pensaría que esa es la persona que terminaría siendo, pero no fue así. Tuvo muchos altibajos, golpes, resbalones y caídas a lo largo del viaje de Cobra Kai, la telenovela de karate que es. Pero su bondad, sus buenas intenciones, su sentido de amistad, ver a su mayor enemigo convertirse en uno de sus mejores amigos, y aunque siempre se enfrentarán, termina siendo como una especie de héroe cinematográfico, pero a la misma vez un tipo común que nunca fue un superhéroe. Siempre representó una parte de ti, de tu hija o de mi hijo o hija. Esa era la belleza del personaje, era una parte de todos nosotros. Y creo que, al final, se siente así, como esa parte que abrazas y aplaudes.

¿Cómo fue ese último día en el set cuando el director gritó ese último corte? ¿Qué pasaba por tu mente?

—Fue genial porque éramos solo William Zabka y yo en la playa, haciendo una escena de montaje en el agua donde nos enfrentamos. Y cuando lo piensas, mi primer día de rodaje en el Karate Kid original, que fue Halloween, el 31 de octubre de 1983, estábamos precisamente William y yo en la playa. Él me estaba golpeando como loco, mi cara en la arena, bajan las motocicletas, etc. Y de repente, terminar la serie así, de vuelta en California, en la playa, solo que esta vez lo estamos aceptando, fue como el cierre de un círculo. Fue una metáfora del cierre de un ciclo. Y no solo para Daniel y Johnny, sino también para Ralph y Billy.

Sin mencionar algún spoiler, ¿cuál fue tu reacción cuando viste el corte final de ese episodio importante que tiene el cameo más grande y más importante de toda la serie? —Era importante tener eso. Siempre pedí algo así al grupo de guionistas. Era simplemente cómo íbamos a ubicarlo, y ese momento en el que no tienes a tu padre, tu madre o tu mentor y necesitas ese consejo…anhelas esa respuesta porque te sientes perdido. Y así como las películas, el cine y la narración pueden hacer, tienes la oportunidad de tener ese momento y creo que fue bastante importante tenerlo, fue hermoso interpretarlo y estoy emocionado por ver qué piensan los fans al respecto.