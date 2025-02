Famosa actriz de Televisa desahuciada por el cáncer sufre preinfarto: “Oren por mí”

Un reconocida actriz que ha participado en producciones tanto de Televisa, como de TV Azteca y hasta de Netflix dio a conocer a través de sus redes sociales que sufrió un preinfarto, por lo que se internó en el hospital. Cabe destacar que esta estrella de televisión se encuentra desahuciada por el cáncer de columna que padece.

Renata el Castillo reveló en febrero de 2023 que fue diagnosticada con un tumor en la columna. De esta manera, se realizó una cirugía para eliminar el tumor que costó 250 mil pesos, dinero que consiguió gracias a las donaciones de sus colegas del medio artístico y sus amigos cercanos.

No obstante, en julio de 2024 confesó que el tratamiento y las radioterapias que estaba recibiendo no funcionaron, por lo que el cáncer se expandió a otras áreas y ya no hay nada qué hacer al respecto. Cabe destacar que la enfermedad de la actriz de ‘Como dice el dicho’ se derivó de un cáncer cervicouterino que no fue diagnosticado a tiempo, ya que no se hizo el papanicolau durante el año que duró la pandemia por Covid-19.

¿Qué le pasó a Renata del Castillo, actriz de Televisa?

A través de sus historias de Instagram la actriz de ‘Control Z’ reveló que llegó en al hospital por un intenso dolor: “Estoy en el hospital en urgencias porque traigo un dolor desde ayer súper intenso en los omóplatos y ya se pasó a mi brazo”.

“La oncóloga me dijo hace rato que me viniera ya por la inmunoterapia, que por fin la recibí el martes, puede ser una trombosis porque se hacen coágulos por todos los medicamentos que me ponen”, agregó.

De esta manera, mencionó haber sufrido un preinfarto, por lo que pidió a sus seguidores que oraran por ella: “Tuve un preinfarto, así que me van a hacer todos los análisis pidiéndole a Dios que todo salga bien, oren por mí y aquí estamos, internados en el hospital”.