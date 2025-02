‘No estaba enferma’: así habrían sido los últimos días de Paquita La del Barrio

Esta semana arrancó con luto para el mundo de la música, sobre todo la música hispana. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, falleció este 17 de febrero, dejando sus seres queridos y fanáticos alrededor del mundo sacudidos.

La muerte de la cantante se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido en su cuenta de Instagram. “ Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio en su hogar, en Veracruz ”, se leyó en el informe.

¿Qué le ocurrió a Paquita La del Barrio?

“La sorprendió un infarto fulminante”, revelaron fue su causa de muerte. Su manager, Francisco Torres, comentó sobre los últimos momentos que vivió la cantante antes de fallecer.

En conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa Sale el Sol, Torres detalló que la intérprete de 77 años estaba dormida cuando sufrió el infarto. También aseguró que no estaba enferma y dijo que el fallecimiento se debió a “achaques de la edad”.

“Ayer (el domingo) tuvo un buen día, se bañó, comió, estuvimos platicando. Estaba en casa y no te puedo decir que haya pasado una mala noche o que estaba enferma ”, comentó el manager, añadiendo que Paquita la del Barrio recibió un funeral privado.

Estaba previsto que su concierto fuese el 26 de enero, sin embargo, su equipo de trabajo informó que “por causas de fuerza mayor y de salud”, su presentación en el Auditorio Nacional de México debía ser pospuesta, quedando así para el próximo 16 de marzo.

“ La semana pasada estábamos platicando sobre el gran compromiso que teníamos en el Auditorio Nacional, pero antes de esto teníamos un show en el carnaval de Ensenada, Baja California. La siguiente semana, el día 8, estaríamos en Guatemala y luego íbamos al Auditorio”, contó Francisco Torres, a quien le dicen “Paquito”.

También comentó la preocupación que tenía la artista de no poder caminar, pero él intentó calmar esa angustia y le recordaba que el público era consciente de esa dificultad: “El sábado me dijo no puedo caminar, pero le dije: ‘no se preocupe, cuál es el problema, la gente sabe que usted no camina’”, reveló.