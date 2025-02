Ganador del carro de Shakira reveló el futuro que tendrá con el Lamborghini, ¿lo tendrá que subastar?

Ganador del carro de Shakira aseguró que tendrá que subastar el Lamborghini porque no puede costear sus gastos

Durante el último trimestre de 2024, y luego de anunciar la gira de su vida ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, la barranquillera anunció en sus redes sociales que le regalaría a uno de sus fans su Lamborghini morado con asientos de cuero, y un verde fluorescente que contrasta.

Después de varios días donde las redes sociales se inundaron tratando de convencer de manera creativa a Shakira y a su equipo de trabajo quién merecía ser el ganador del lujoso automóvil, la decisión final dejó como ganador al colombiano Michael Mejía.

Ganador del carro de Shakira lo tendrá que subasta

Luego de que dicho carro fuera entregado oficialmente el pasado 17 de febrero en las instalaciones de Univisión en Estados Unidos, Michael le concedió una entrevista a Publimetro Colombia donde reveló detalles de lo que hará con el carro luego de unos meses de uso.

Al mencionarle sobre lo costoso que puede llegar a ser mantener un auto de lujo en plenas condiciones y lo que hará con el auto a futuro, Michael mencionó el dinero extra que la barranquillera le dio para su manutención: “Shakira me dio con el carro $90.000 dólares para cumplir los gastos de traslados, traspaso del carro, en vuelos para llegar acá, de mantenimiento y seguro del carro y resulta que no alcanzó para todo. Ahorita la cuenta va en $95.000 dólares”.

Asimismo, fue enfático al mencionar la cantidad de tiempo con la que durará con el auto: “Me dio seis meses pagos del seguro. Después de esto, tengo que pagar $2.500 dólares mensuales de solo el seguro. luego, quien sabe lo de la gasolina, el lavado, todo esto. Básicamente una persona de estrato medio se acaba de ganar un carro que solo millonarios pueden tener entonces es una situación un poco chistosa (...) Aunque yo quisiera tener este carro para siempre, como lo más preciado que tengo, yo creo que me va tocar subastarlo o venderlo porque es bastante costoso mantenerlo”.

Después de mencionar que solo durará con el auto seis meses, mencionó los planes que tiene a futuro con el dinero recolectado de dicha subasta o venta: “Si alguien lo compra, espero que llegue a las manos de alguien que lo valore tanto como yo. Me han dicho que este carro lo pueden comprar por más de $1 millón de dólares. Entonces si a mí me pagan un millón de dólares por este carro, compro otro y lo mando a hacer igualito y me compro dos casas y vivo del arriendo tranquilo”.