Benny Blanco transformará los diamantes descartados del anillo de Selena Gómez en una nueva joya

Benny Blanco ha compartido una emocionante revelación sobre los diamantes que sobraron del anillo de compromiso que le dio a Selena Gómez. Según el productor musical, esos diamantes no se desperdiciarán, ya que se reutilizarán para crear un elegante par de aretes. La pareja, que anunció su compromiso en diciembre de 2024, brindó detalles sobre este proceso de diseño en una entrevista conjunta con Interview Magazine.

Blanco propuso matrimonio a la cantante y actriz con un anillo que contiene un diamante marquesa, el cual parece estar inspirado en la canción “Good for You” de Gómez. En dicha canción, la artista menciona este tipo de piedra preciosa. “Desde los días de ‘Good for You’ —eso fue hace muchos años— ese es el diamante con el que siempre he soñado”, expresó Selena durante la entrevista.

PUBLICIDAD

El diseño original del anillo incluía diamantes baguette a los lados, pero la cantante pidió que se retiraran. “No quería algo tan grande”, explicó Selena, y agregó que, a pesar de la modificación, las piedras descartadas no se perderán. “Vamos a hacer aretes para ella. Básicamente tiene tres anillos de boda”, señaló Benny Blanco.

El músico también recordó cómo fue el proceso de elegir el diseño perfecto para su prometida, confesando con humildad: “Solo intenté no arruinarlo. Eso es todo lo que hice”.

Aunque Selena no tenía peticiones específicas sobre el anillo, a medida que avanzaba el diseño, sus opiniones cambiaron. “Me mostró diseños y yo siempre lanzaba pequeñas pistas. Le decía: ‘Sí, pero si alguna vez hiciera uno, ¿lo querrías así?’. Y luego cambió de opinión a mitad del proceso”, contó Blanco.

Una relación que se complementa tanto en lo personal como en lo creativo

Además de hablar sobre el anillo, la pareja también compartió detalles sobre su relación y cómo disfrutan de planificar sus atuendos para sus citas. “Nos encanta arreglarnos para salir”, expresó Benny Blanco. “Nos vestimos bien, salimos, pedimos martinis elegantes. Nos gusta un tema”.

Aunque Benny se divierte ayudando a su prometida a elegir su ropa para ocasiones especiales, Selena aclaró que no permite que él se meta en su elección para eventos importantes. “Nunca para una cita real. No me importa si odia mi atuendo, voy a usar lo que quiero”, afirmó la cantante.

PUBLICIDAD

Desde que confirmaron su relación en diciembre de 202

3, ambos han expresado lo felices y cómodos que se sienten trabajando juntos y disfrutando del tiempo en pareja. Selena ha dicho en varias entrevistas que Benny la inspira tanto en su vida personal como en su carrera musical.