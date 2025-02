Así es la casa que Selena Gómez y Benny Blanco compraron por un millonada

Selena Gomez y Benny Blanco ya tienen listo su nido para cuando sean marido y mujer. La pareja compró una mansión Beverly Hills, California, según confirmó Us Weekly.

La noticia de la compra de la casa por parte de la pareja llega dos meses después de que Gomez, de 32 años, anunciara a través de Instagram que ella y el productor musical, de 36 años, se comprometieron después de más de un año de noviazgo. “Para siempre comienza ahora”, escribió ella en la publicación de Instagram, con varias fotos de ella mostrando su anillo de compromiso y acurrucándose con su prometido.

¿Cómo es la casa que Selena Gomez y Benny Blanco acaban de comprar?

De acuerdo con la información del citado medio, la pareja pronta a casarse compró una casa de 35 millones de dólares en el famoso vecindario californiano y el hogar incluye siete dormitorios y 12 baños, junto con una piscina y una casa de huéspedes adyacente.

Construir un hogar juntos no es el único proyecto en el que Gomez y Blanco han estado trabajando. A principios de este mes, la artista exDisney anunció que ella y Blanco se unieron nuevamente para su nuevo álbum, I Said I Love You First, que se lanzará el 21 de marzo. El primer sencillo del álbum, “Scared of Loving You”, presenta un sutil guiño a la historia romántica de Gomez.

“Si rompí tu corazón / ¿Me aceptarías de vuelta? / Si me rompí el brazo / ¿Firmarías mi yeso?” , canta en el primer verso de la canción. “Cuando era joven / Amaba demasiado rápido / Espero no repetir mi pasado.”

Antes de Blanco, Gomez había estado vinculada románticamente con estrellas como Nick Jonas, Zedd, The Weeknd y Drew Taggart. Su relación más famosa fue su romance intermitente con Justin Bieber, que duró de 2011 a 2018.