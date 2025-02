Aseguran que Shakira habría tenido fuerte discusión con Gerard Piqué antes de ser hospitalizada

En los últimos días, la noticia sobre la hospitalización de Shakira ha generado gran preocupación entre sus seguidores, pero también ha levantado rumores sobre las posibles causas de su internamiento. Según el periodista español Jordi Martín, quien brindó detalles exclusivos en el programa Amor y Fuego, la cantante no solo atravesó un malestar físico, sino que además enfrentó un cuadro de estrés derivado de una fuerte discusión con Gerard Piqué. Esta discusión, según Martín, se centró en la custodia de los hijos de la expareja, Milan y Sasha.

A través de su testimonio, Martín reveló información inédita que revela tensiones entre Shakira y Piqué en los días previos a su hospitalización. La conversación, llena de reproches y malentendidos, dejó a la cantante en una situación emocionalmente complicada mientras se encontraba en plena gira. A continuación, los detalles de la controversia que habría afectado su salud.

El conflicto con Piqué

Según el periodista Jordi Martín, Piqué había viajado a Miami con la intención de cuidar a sus hijos, como parte del acuerdo que tenía con Shakira. Sin embargo, el exfutbolista le informó a la cantante que debía regresar a España por compromisos laborales con la Kings League y el FC Andorra, lo que dejó a Shakira en una posición incómoda mientras estaba en plena gira. Este cambio de planes habría desatado una discusión fuerte entre ambos.

“Hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice: ‘Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución’”, explicó Martín. Ante esta situación, Shakira, sorprendida y molesta por la falta de compromiso de Piqué, le preguntó cómo podía dejarla en esa posición, especialmente cuando su agenda estaba llena de compromisos profesionales. En respuesta, Piqué le sugirió que se llevara a los niños consigo, al menos a Perú: “Pues llévatelos contigo unos días, al menos a Perú”.

Sin embargo, Shakira se mostró preocupada por la educación de sus hijos, señalando que no podían faltar a la escuela. Fue entonces cuando Piqué sugirió: “Ponles unos tutores y que estén con los tutores”. Aunque Shakira aceptó la propuesta, dejó en claro que él debería asumir el costo de los tutores, ya que sentía que no estaba cumpliendo con lo acordado previamente. “Vale, ok, no hay problema. Yo voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo”, habría dicho la cantante.

Desmentido sobre intoxicación por ceviche

Tras el rumor que circuló sobre la posible intoxicación de Shakira debido al consumo de ceviche en Lima, Jordi Martín desmintió esta versión. En su relato, aseguró que el estado de salud de la cantante no fue causado por un problema estomacal, sino por el estrés generado por su desacuerdo con Piqué. “Lo que puede confirmar aún más la información que me ha llegado del entorno cercano a Shakira es que no fue un ceviche el detonante de lo que la llevó a estar unas horas internada de emergencia”, explicó.

Martín también destacó que el equipo de Shakira le había informado que su situación de salud no era grave y que la cantante seguiría adelante con su gira y compromisos. “No es nada grave, no te preocupes, no es nada grave y tira adelante con su gira y con sus compromisos”, le dijeron desde su equipo, asegurando que la situación no ponía en riesgo su agenda.