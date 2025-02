Anuel AA sobre sus hijos: “Quería ser un ejemplo, un modelo a seguir”

El trapero puertorriqueño Anuel AA se sinceró en una reciente entrevista asegurando que cambió su estilo de vida porque entendió que sus acciones no solo tendrían consecuencias en su vida, sino también en la de sus cuatro hijos.

“No me enorgullezco de mi pasado, pero tampoco lo niego. Creo que Dios me ha dado la oportunidad de cambiar mi vida, de dejar atrás el pasado, de ser un mejor hombre”, explicó el boricua en entrevista con la revista “GQ España”.

PUBLICIDAD

El carolinense afirmó que convertirse en padre le cambió la vida y entendió la responsabilidad que tenía en sus manos.

“Ser padre me hizo sentir una responsabilidad que nunca antes había sentido. Entendí que mis acciones tenían consecuencias, no solo para mí, sino para ellos. Quería ser un ejemplo, un modelo a seguir, alguien de quien ellos se sintieran orgulloso”, contó.

Asimismo, el exponente urbano expresó que sus descendientes le han dejado valiosas lecciones en su vida personal.

“Tienes que estar ahí para ellos, guiarlos, protegerlos, enseñarles. Definitivamente me han hecho madurar y a crecer como persona. Mis hijos son mis guías, mi inspiración. Cada día aprendo algo nuevo con ellos. Me hacen reír, me hacen llorar, me hacen ser mejor persona. Son lo mejor que me ha pasado en la vida”, sostuvo.

Desde su primer hijo a los 21 años, hasta el nacimiento de su más reciente hija, la familia de Anuel ha crecido considerablemente en los últimos años.

PUBLICIDAD

A continuación, te contamos quiénes son los hijos del intérprete de éxitos como “China” y “Sola”, sus madres y algunos detalles de su relación con cada uno de ellos.

Pablo Anuel Gazmey (11 años)

Es el primer hijo de Anuel AA, nacido en 2013, cuando el cantante tenía 21 años. Su madre es Astrid Cuevas, quien ha sido muy vocal en redes sociales sobre sus diferencias con el cantante, acusándolo en varias ocasiones de no ser un buen padre para su hijo. Pablo vive en Puerto Rico con su madre, quien no está involucrada en el mundo del espectáculo. Aunque la relación entre Anuel y Astrid no ha sido fácil, el cantante siempre ha mostrado amor por su hijo, a pesar de las controversias públicas.

Gianella Gazmey (2 años)

La segunda hija del artista es Gianella Gazmey, nacida en 2022, fruto de su relación con la colombiana Melissa Vallecilla. Aunque la relación entre ellos fue breve, la modelo ha señalado en varias ocasiones que el cantante no cumplió con su obligación de manutención. Anuel no reconoció a Gianella como su hija hasta abril de 2023, cuando públicamente pidió perdón y expresó su intención de estar presente en su vida. A través de sus redes sociales, Anuel se comprometió a estar más involucrado en la crianza de su hija.

Cattleya (nacida en 2023)

Cattleya es la tercera hija de Anuel AA, nacida en 2023 de su relación con la cantante dominicana Yailín “La Más Viral”. Sin embargo, poco después de su nacimiento, Anuel y Yailín anunciaron su separación. La ruptura dejó a Anuel sin contacto frecuente con su hija, y se hizo pública la acusación de que el cantante no estaba cumpliendo con su deber de manutención. A pesar de la separación, Anuel ha mostrado su amor por su hija en redes sociales y ha expresado su deseo de estar presente en su vida.

Emmaluna (nacida en 2025)

La más reciente incorporación a la familia de Anuel AA es Emmaluna, su cuarta hija, nacida en 2025 de su relación con la venezolana Laury Saavedra. Aunque los detalles sobre el nacimiento aún son limitados, Anuel compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram el 22 de enero, publicando una fotografía junto a la recién nacida y un video de los primeros momentos tras el parto. La llegada de Emmaluna marca un nuevo capítulo en la vida del cantante, quien sigue expandiendo su familia.