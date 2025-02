Miniseries similares que puedes ver si te gustó ‘Vinagre de manzana’ de Netflix

Vinagre de Manaza es la nueva miniserie de éxito de Netflix. El drama creado por Samantha Strauss, el cual está basado en el libro de 2017, The Woman Who Fooled the World, escrito por Beau Donelly y Nick Toscano, está arrasando en la plataforma de la N roja desde su estreno este 2025.

La trama narra la impactante historia real detrás de la estafa de Belle Gibson, una influencer australiana. La joven afirmó tener un cáncer cerebral terminal que se “curó mágicamente” para lanzar su plataforma. Sin embargo, con el tiempo, la gente comenzó a descubrir sus mentiras.

PUBLICIDAD

Los seis episodios de Vinagre de manzana ya están disponibles en la plataforma. Pero si ya la disfrutaste y quedaste con ganas de más, a continuación te dejamos una lita con tres series similares que puedes ver en streaming.

Inventando a Anna (2022) | Netflix

Otra miniserie aclamada por la crítica y similar a Vinagre de manzana es Inventando a Anna. La producción, creada por la reconocida productora y guionista Shonda Rhimes, está basada en la historia real de Anna Delvey, una famosa estafadora. Delvey, cuyo verdadero nombre es Anna Sorokin, se hizo pasar por una socialité alemana para infiltrarse en la alta sociedad de Nueva York. Julia Garner le da vida a la protagonista, mientras que Anna Chlumsky le da vida a Vivian Kent, una reportera decidida a contar la historia. Aunque su nombre es ficticio, el personaje de Vivian está basado en la periodista real Jessica Pressler, autora del artículo del New York Magazine de 2018, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, el cual sirvió de inspiración para la serie.

WeCrashed (2022) | Apple TV+

Jared Leto y Anne Hathaway interpretan a Adam y Rebekah Neumann, quienes estuvieron en el centro del ascenso y caída de WeWork. WeWork es una empresa inmobiliaria estadounidense que proporciona espacios de trabajo compartidos para empresas emergentes del sector tecnológico y servicios para otras empresas. Fue fundada por Adam Neumann y Miguel McKelvey en 2010. La startup llegó a valer 47 mil millones de dólares en 2019, pero en menos de un año experimentó una gran caída, hecho que se retrata en esta miniserie, que está basada en el podcast Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork.

Dopesick (2021) | Disney+

Dopesick también se trata sobre un caso de fraude. Sin embargo, en lugar de centrarse en una sola persona, expone a grandes corporaciones y agencias gubernamentales involucradas en la crisis de los opioides, abordando desde el desarrollo de OxyContin en los años 80, hasta sus efectos en la actualidad.