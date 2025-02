Ellos son los actores y actrices más longevos del cine y la televisión en México

Si algo dejó claro la reciente muerte de Yolanda Montes Tongolele es que las grandes divas de la Época de Oro del cine mexicano están dejando un hueco en la escena nacional.

Varios actores y actrices de la tercera edad han opinado sobre la presión que ejercen los medios y las redes sociales por su edad o son criticados por mantenerse activos en los escenarios.

Artistas más longevos en México

María Victoria (97 años)

María Victoria Cervantes Cervantes, quien tiene un sitio privilegiado en la historia de los espectáculos y el cine en México, nació en Guadalajara, Jalisco. Según los críticos, el éxito en el inicio de su trayectoria fue la constancia, ya que se sobrepuso a los calificativos de “inmoral” que los conservadores le implantaron, por lo que terminó de imponerse en el gusto de toda la familia mexicana.

Sergio Corona (96 años)

Es un comediante mexicano que se inició en el baile a partir de los 17 años, el cual lo llevó a encontrarse con la carrera artística que lleva adelante hasta la fecha. Y pertenece a la llamada Época de oro del cine mexicano y es de los últimos cómicos sobrevivientes de esa época del séptimo arte.

Marco Antonio Muñiz (91 años)

Conocido como el Lujo de México, es un cantante, músico y actor mexicano.

Elsa Aguirre (94 años)

La actriz es considerada como una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine Mexicano: “Yo estoy consciente de mi edad, pero no siento que tengo tantos años, no lo puedo creer que haya llegado a los 92 años, bueno, mi mamá llegó a los 99 así es que pudiera ser que seamos longevos, pero yo me siento muy bien”.

Tongolele (92 años)

Bailarina, vedette y actriz mexicana de origen estadounidense ya está alejada de los escenarios. Muchos rumores hay sobre su salud, lo cierto es que su familia ha dicho que la bailarina decidió retirarse de la pantalla para vivir tranquilamente.

Rosita Arenas (91 años)

Recordada por haber hecho películas consideradas como clásicos dentro de la industria cinematográfica mexicana durante la Época de Oro del cine mexicano. Se encuentra retirada de la actuación.

Irma Dorantes (89 años)

Irma Aguirre Martínez, conocida como Irma Dorantes, es una actriz y cantante mexicana. Es considerada de las últimas estrellas supervivientes de la Época de Oro del cine mexicano. Fue esposa de Pedro Infante desde 1953 hasta 1957, y de las pocas artistas vivientes que filmaron película con el actor; en diciembre cumplirá 90.

Jacqueline Andere (86 años)

Catalogada como una de las actrices de cine, teatro y televisión más importantes y reconocidas en la historia de México, pues su desempeño en producciones como Una Adorable Familia, La Madrastra o Mujeres de Ceniza le han permitido sostener su bien ganado título de primera actriz.