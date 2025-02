Las 5 películas más populares de Penélope Cruz

Penélope Cruz es una de las actrices más destacadas de la cinematografía mundial. Con una carrera que abarca más de dos décadas, la española ha conquistado tanto al público como a la crítica con su talento, versatilidad y carisma.

A continuación, te presentamos las cinco películas más populares de la actriz española, aquellas que han dejado huella en la industria del cine y han consolidado su estatus como una de las mejores actrices de su generación.

PUBLICIDAD

Volver (2006)

Dirigida por Pedro Almodóvar, Volver es una de las películas más aclamadas de Penélope Cruz. En este drama, Cruz interpreta a Raimunda, una mujer que regresa a su pueblo natal y se enfrenta a oscuros secretos familiares. Su actuación le valió una nominación al Óscar y una serie de premios internacionales, consolidando su lugar en el cine español e internacional.

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Dirigida por Woody Allen, esta película le permitió a Penélope Cruz ganar su primer Óscar como Mejor Actriz de Reparto. En Vicky Cristina Barcelona, Cruz interpreta a María Elena, una apasionada y volátil artista que se ve envuelta en una compleja relación amorosa con dos mujeres y un hombre. La química entre Cruz y sus compañeros de reparto, Scarlett Johansson y Javier Bardem, fue clave para el éxito de la película.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Penélope Cruz se unió a la exitosa franquicia de Pirates of the Caribbean para interpretar a Ángelica, una astuta y audaz mujer pirata que juega un papel crucial en la historia. Aunque no es una película puramente dramática, su participación en una saga tan popular mostró su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y audiencias.

La niña de tus ojos (1998)

Esta comedia dramática dirigida por Fernando Trueba fue una de las primeras películas que hizo famosa a Penélope Cruz en España. En La niña de tus ojos, Cruz interpreta a una joven actriz española que se ve atrapada en las tensiones entre el cine, la política y el amor, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La película catapultó su carrera a nivel internacional y le dio a Cruz su primer gran papel protagonista.

Broken Embraces (2009)

Otra colaboración con Pedro Almodóvar, Broken Embraces (Los abrazos rotos) es un thriller psicológico que explora el amor, el cine y la tragedia. Penélope Cruz interpreta a Lena, una mujer que entra en una peligrosa relación con un director de cine que acaba siendo víctima de una trama de venganza y obsesión. La película fue un éxito tanto de crítica como de público y añadió otro gran papel a su repertorio.