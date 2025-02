Shakira cancela su concierto tras ser hospitalizada en Perú

La cantante colombiana Shakira canceló su concierto en Perú luego de ser ingresada a una clínica en Perú tras presentar un cuadro de gastritis.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, escribió la cantante en una comunicación a través de sus redes sociales.

El incidente ocurre en medio del inicio de su esperada gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que ha logrado llenos totales en sus primeras fechas y ha reafirmado su posición como una de las artistas hispanohablantes más influyentes del momento.

Shakira, quien regresó a Perú luego de 14 años de ausencia, tiene programados conciertos en Lima para el 16 y 17 de febrero. Sin embargo, la incertidumbre sobre su estado de salud ha generado preocupación entre sus seguidores.

La barranquillera habría ingresado a la Clínica Delgado aproximadamente a las 5:00 de la mañana, aquejada por un fuerte dolor abdominal, lo que llevó a los especialistas a realizarle una endoscopia de emergencia para determinar el tratamiento a seguir.

Los fanáticos de la estrella del pop latino esperan una pronta recuperación para que continúe con su gira, que ha sido recibida con entusiasmo en cada una de sus paradas. Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre su evolución y futuras actualizaciones sobre su condición médica.