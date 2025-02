Selena Gomez regresa al mundo de la música más enamorada que nunca y también críptica

Selena Gomez ha vuelto al mundo musical con una declaración de amor auténtica y emotiva. Su nuevo sencillo, Scared of Loving You, es más que un simple tema: es un testimonio de su vínculo con Benny Blanco, su prometido y ahora socio musical en un proyecto que promete ser el reflejo más profundo de su historia de amor. A través de versos que transmiten vulnerabilidad, pasión y dedicación, esta canción no solo señala una nueva fase en la carrera de la artista, sino que también nos permite vislumbrar la intensidad de su relación con el productor.

Desde que Selena y Benny anunciaron su relación en diciembre de 2023, los seguidores han observado a una pareja que se presenta de manera genuina y sin restricciones. Ahora, con Scared of Loving You, han optado por expresar su amor de una forma aún más especial: mediante la música. Este sencillo es el primer lanzamiento de su álbum conjunto I Said I Love You First, un título que indica claramente que cada tema brindará una mirada íntima a su relación.

Selena Gomez La cantante sorprendió con el anuncio de un nuevo álbum junto a Benny Blanco (Instagram)

La letra de Scared of Loving You nos transporta a una historia de amor que, a pesar de estar llena de devoción, también muestra los temores que pueden surgir al amar intensamente. “I’m not scared of loving you, I’m just scared of losing you” (No tengo miedo de amarte, solo tengo miedo de perderte), interpreta Selena con una dulzura que cautiva. En esas líneas, la artista se expresa con sinceridad acerca de las inseguridades que pueden manifestarse incluso en las relaciones más fuertes.

No se puede pasar por alto la influencia de Benny Blanco en la creación de este tema. Con una música suave, sencilla y llena de emoción, la pieza permite que nos concentremos en la voz de Selena, que expresa una dulzura y sinceridad difíciles de igualar. Blanco, quien contribuye con armonías discretas en los coros, no solo forma parte de la canción, sino que se convierte en un cimiento fundamental de la narrativa que se desarrolla en ella. Además, la intervención de FINNEAS, hermano y colaborador de Billie Eilish, aporta un tono melancólico y nostálgico que intensifica la resonancia de cada acorde.

Scared of Loving You no es únicamente una canción romántica, sino también una meditación sobre el desarrollo personal. Selena interpreta: “When I was young, I would love too fast, Hope I don’t repeat my past” (Cuando era joven, amaba demasiado rápido, espero no repetir mi pasado). A través de estas líneas, la cantante sugiere que su relación con Benny se distingue de sus experiencias pasadas, siendo más madura y fundamentada en la confianza y el entendimiento mutuos.

El romance entre Selena y Benny podría considerarse un relato contemporáneo. Después de muchas relaciones publicitadas y romances fallidos, la cantante halló en Blanco una pareja con la que puede mostrarse tal cual es.

La conexión entre la pareja se hace manifiesta en cada evento público y en todas las muestras de cariño que se expresan en las plataformas sociales.

A través de este sencillo, Selena Gomez nos muestra que el amor genuino es aquel que nos reta, nos ayuda a evolucionar y, a pesar de los temores, nos motiva a continuar. Scared of Loving You es más que una canción; es una representación de una historia de amor auténtica, repleta de emociones, lecciones y, por encima de todo, sinceridad.