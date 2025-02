Sam Asghari confiesa que que firmó acuerdo de confidencialidad con Britney Spears

Sam Asghari, quien estuvo casado con Britney Spears, ha hablado por primera vez sobre la estricta confidencialidad que rodeó su relación y divorcio. En una reciente aparición en el podcast The Viall Files, Asghari reveló que firmó un acuerdo de confidencialidad durante los siete años que compartió con la cantante, lo que le ha impedido hablar abiertamente sobre su vida privada. A través de esta conversación, el actor y modelo de 30 años explicó cómo el acuerdo afectó su capacidad para abordar el tema públicamente, a pesar del constante interés de los medios y los fanáticos.

A lo largo de la entrevista, Asghari también dejó claro que, más allá de la relación que tuvo con Spears, lo que realmente importa es el tiempo y las lecciones compartidas. Además, enfatizó el respeto por su privacidad y la de ella, mostrando una actitud madura frente a su separación.

La cultura de la privacidad en la industria del entretenimiento

Durante la charla, Asghari profundizó en cómo Hollywood exige que las figuras públicas firmen acuerdos de confidencialidad. Este tipo de acuerdos, según explicó, son una práctica común para proteger la vida personal de los famosos.

“En Hollywood no se puede hacer nada sin un acuerdo de confidencialidad… Esa es la verdad”, dijo, destacando que la industria del entretenimiento pone un fuerte énfasis en la privacidad y la protección de las imágenes públicas.

Un divorcio sin el deseo de atraer atención

Al ser cuestionado sobre su divorcio con Britney, Asghari dejó claro que no tiene intención de utilizar su separación como una forma de atraer miradas. Aunque la gente quiere saber más sobre los detalles de su ruptura, el exesposo de la cantante reafirmó su postura sobre el respeto a la privacidad, diciendo: “Siempre odié el hecho de que alguien hable de esto y llore e intente llamar la atención o usar eso como palanca. Es mi vida, lo viví, lo experimenté, pero creo que hay ciertas cosas de las que se habla en público y otras de las que no. Y creo que no importa cuál haya sido la causa”.

A pesar del fin de su matrimonio, Asghari se mostró agradecido por los momentos compartidos con Britney. “Creo que lo que más importa es el tiempo que pasamos juntos, las cosas que aprendimos. Y eso fue una gran parte de mi vida y también de la de ella”, reflexionó, destacando que, aunque su relación haya terminado, los recuerdos siguen siendo valiosos

