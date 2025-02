Periodistas revelan si se harían un tatuaje

Las comunicadoras Maricarmen Ortiz, Nuria Sebazco y Deborah Martorell de Las Noticias de Teleonce, revelaron este jueves si se harían un tatuaje.

El tema surgió como parte de un reportaje sobre una mujer que encontró su pasión por los tatuajes a los 89 años.

“¿Ustedes tienen tatuajes?“, preguntó Maricarmen Ortiz.

“No, a mi no me gustan. Ahora, si yo me hiciera uno, a mi me encanta el logo ‘hecho en Puerto Rico’ o al diosa Atabey. Pero no me gustan los tatuajes”, confesó Nuria Sebazco.

Mientras Deborah Martorell indicó: “Mi nena me está pidiendo tres estrellitas. Lo estoy considerando, están a punto de convencerme”.

Las respuestas de las comunicadoras han generado múltiples reacciones entre los seguidores.

Una persona comentó: “Yo no porque el cuerpo es sagrado”.

“Cada quien lo que le guste, pero yo cuido mi cuerpo y eso no incluye tatuajes”, coincidió otro seguidor.

Mientras una persona indicó: “Pero ven acá, es que tener tatuaje no es cosa del otro 🌎 esa señora que dice NOOOO NOOO señora relájese lo que a usted no le gusta a otros nos encanta".