Millie Bobby Brown ha hablado sobre su vida en una extensa granja lejos del brillo y el bullicio de Hollywood. La estrella de “Stranger Things”, de 20 años, compartió detalles sobre su elección de vida rural junto a su esposo Jake Bongiovi, hijo del legendario cantante Jon Bon Jovi, en una entrevista con Vanity Fair.

Aunque Brown rara vez revisa su teléfono y delega la mayoría de sus tareas en redes sociales, está al tanto de la tendencia “trad-wife”, que idealiza un estilo de vida doméstico y pastoral. Sin embargo, dejó en claro que su decisión de mudarse a una granja en Georgia no está motivada por una fantasía estética.

Millie Bobby Brown le encantaría cambiar Hollywood por una vida en el campo

“No lo hago por la estética”, enfatizó Brown. “Lo hago porque me encanta. Tal vez haya algunas ‘trad wives’ haciéndolo porque parece algo bonito y saludable, pero no lo es”. La actriz dejó claro que vivir en una granja requiere trabajo duro y dedicación: “Si no estás recogiendo mierda de caballo o lavando una vaca con tus propias manos, entonces esta vida no es para ti”.

Brown y Bongiovi comparten su hogar con una variedad de animales, incluyendo caballos, ovejas, cabras, vacas, burros, un gato y un perro de terapia llamado Winnie.

Su amor por los animales la llevó a fundar un refugio y, en 2022, comenzó a estudiar veterinaria. Incluso compró una máquina de ultrasonido para aprender a detectar embarazos en los animales. “Puedo tratar heridas, tomar su pulso, moderar la presión sanguínea y llevar sus registros médicos”, explicó la actriz.

“Ahora sólo me falta hacer mi práctica, que implica asistir a cirugías y cosas por el estilo. Las campañas de adopción en redes sociales son geniales a corto plazo, pero si realmente quieres marcar la diferencia, tienes que ensuciarte las manos”.

Brown y Bongiovi se casaron en mayo del año pasado en una ceremonia íntima, seguida de una celebración más lujosa en la Toscana en septiembre. Posteriormente, la actriz compartió fotos de su boda en la Villa Cetinale, escribiendo en Instagram: “Para siempre y por siempre, tu esposa”.

Jon Bon Jovi, su suegro, también ha expresado su felicidad por la unión de la pareja. “Ella es maravillosa y ella y Jake forman una gran pareja”, dijo a E! News. “Están locamente enamorados. Es una aventura emocionante en la que están embarcados”.

Mientras disfruta de su vida en la granja, Brown también se prepara para el estreno de la temporada final de “Stranger Things”, que llegará a Netflix a finales de este año.