“Deportaron a mi tío”, Cardi B arremetió contra medidas de Trump

La rapera Cardi B es muy bien conocida, no solo por sus canciones, sino porque no titubea para decir lo que piensa de forma clara y directa, sin tapujos. Por eso, no vaciló en criticar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, y cómo su presencia en el Super Bowl LIX, le hizo pasar “un mal rato” en este evento.

La cantante destacó que eventos de entretenimiento como el Super Bowl no son un sitio para los agentes del Servicio Secreto, que van con el presidente, ya que la acción de estos organismos estorba el buen momento que las personas quieren disfrutar.

“ Estaba muy enojada porque, ya sabes, Donald Trump y todo eso. Estuvo en el Super Bowl hoy y nos estaban dando problemas. Dios mío. El Servicio Secreto no iba a jugar en ese m@ldit* estadio ”, expresó Cardi B por medio de una transmisión en vivo en Instagram, reseñó la revista digital Ronda.

La rapera no dejó de expresar su molestia porque uno de sus tíos fue deportado como parte de las repatriaciones de inmigrantes ilegales, ordenadas por el presidente Trump.

Con un visible enojo, manifestó que “ ahora va a tener que… bueno, definitivamente no lo va a hacer… traer de vuelta a mi tío… porque deportaron a mi tío ”.

Cardi B con sus orígenes latinos y trinitenses

Cardi B nació el 11 de octubre de 1992 en Nueva York. Su verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar. Su padre es Carlos Alman, de origen dominicano y su madre es Clara Almánzar, de Trinidad y Tobago.

Aunque creció en El Bronx, siempre se ha mostrado orgullosa de sus orígenes. Se sabe que su infancia fue difícil, al igual que su adolescencia. Ella misma contó que fue víctima de violencia de género por parte de uno de sus novios. Fue estríper y en 2013 comenzó a ganar fama en las redes hasta que finalmente, estuvo en la sexta temporada del programa de telerrealidad Love & Hip Hop: New York, donde su fama subió a otro nivel.

En junio de 2017 debutó como cantante con ‘Bodak Yellow’, un tema que ocupó el primer lugar del Billboard Hot 100. Desde ese entonces, se dio a conocer como Cardi B, que es una abreviación de ‘Bacardi’, un apodo que tiene desde su niñez.