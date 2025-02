Tony Dize mete la cuchara tras controversia entre Pina y Daddy Yankee

El exponente urbano Tony Dize parece haber reaccionado en sus redes sociales a la polémica entre el manejador Rafael “Raphy” Pina Nieves y el exponente urbano Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee.

Tony Dize quien también fue manejado por Pina y por años ha tenido múltiples controversias con el productor escribió en sus historias de Instagram: “De cuántas maneras se los dije”. Esto en clara referencia a las ocasiones en que hizo denuncias contra las alegadas prácticas del manejador en su contra.

Tony Dize

En el pasado, otros exponentes urbanos han sido fuertes críticos de las alegadas prácticas de Pina como manejador, algo que este siempre ha salido y también se ha defendido. Entre otros exponentes que han tenido controversias con Pina, se encuentra William Omar Landrón, mejor conocido como “Don Omar”.

Ayer, Pina realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de que saliera a la luz pública una moción informativa del pleito legal entre Daddy Yankee y Mireddys González, donde los representantes legales del artista alegan que el manejador era parte de las movidas para supuestamente ocultar información al exponente urbano.

“Yo no vengo a hablar mal de [Daddy Yankee], no vengo a hablar mal de Mireddys. A los dos los amo con mi vida. Estoy agradecido y realmente triste. No triste porque me digan hoy ‘te incluyeron en algo que ocultaste un email’. No, no. Cuando ellos quieran probar eso que radiquen formalmente hacia mi persona y yo con las pruebas que tengo les demostraré que solamente era un trabajo que están haciendo su abogados excelentemente publicitario para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mi. Es un problema de ellos que han tirado al medio innecesariamente”, comenzó diciendo Pina Nieves.

“Yo trabajé con Daddy Yankee 9 años. Yo hablaba con él más de 30 veces al día. Me gané su respeto, su amor. Disfrutamos trabajar juntos (...) El detalle que ustedes no entienden es que aquí hay un matrimonio que eso es lo más delicado del mundo. Aquí hay unos hijos, una familia, un montón de gente sufriendo por no sentarse a cuadrar”, fue parte de lo que expresó.

En el documento sometido por el equipo de abogados liderado por Carlos Díaz Olivo, se denuncia que las hermanas González Castellanos también borraron una serie de correos electrónicos con información de las empresas del exponente urbano que manejaban.

Igualmente, indican que Pina Nieves era quien brindaba instrucciones para que no se le copiara a Daddy Yankee en las comunicaciones sobre las empresas.

“Resulta importante reiterar que contrario a lo indicado por las demandadas González Castellanos bajo juramento, no es correcto que el Sr. Ayala fuera el administrador externo de las entidades. De lo pocos documentos y comunicaciones suplidas que no fueron borrados […] surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos”, lee el documento.

En el documento, se señala al manejador Rafael “Raphy” Pina, como la persona quien junto a las hermanas González Castellanos tomaban decisiones en las empresas.

“De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes junto a las demandadas González Castellanos, quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala en las comunicaciones”, lee el documento.