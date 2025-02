Robbie Williams, duramente criticado por mentir sobre su show de medio tiempo en el Super Bowl

Robbie Williams desmintió su participación en el show de medio tiempo en el Super Bowl del próximo año, hecho que le mereció un sinfín de críticas, pues muchos de sus seguidores ya esperaban verlo en el escenario del partido de fútbol americano más importante del año e incluso aseguraron que sería “el mejor espectáculo de medio tiempo de la historia”.

El pasado domingo 9 de febrero se celebró el Super Bowl LIX. El polémico show de medio tiempo estuvo a cargo de Kendrick Lamar, quien junto a sus invitados especiales SZA y Samuel L. Jackson, realizó un concierto cargado de mensajes políticos y revolucionarios, hecho que le mereció colocarse como tendencia mundial en redes sociales durante varios días.

PUBLICIDAD

A los pocos días de que se celebró la edición más reciente del Super Bowl, Robbie Williams apareció en su cuenta oficial de X para revelar que él será el artista que encabezará el show de medio tiempo en 2026, causando la emoción de sus fanáticos.

Robbie Williams mintió al confirmar su show de medio tiempo para el próximo año

“OMG. Me preguntaron si podría hacer el show de medio tiempo del Super Bowl del próximo año. Es un honor. Muchas gracias”, escribió Robbie Williams en sus redes sociales el 12 de febrero, lo que generó comentarios como: “Felicidades”, “Eso es increíble”, “Será el mejor show de medio tiempo del Super Bowl en la historia” y “Bien hecho Robbie”.

No obstante, durante la madrugada del 13 de febrero confesó en su cuenta oficial de X: “No haré el show de medio tiempo del Super Bowl. Me aburrí y decidí trollearlos”, por lo que usuarios de internet reaccionaron decepcionados.

“No juegues así con mis sentimientos otra vez”, “Sabía que era demasiado bueno para ser verdad”, “Para ser honesto, nunca te creí”, “Hubiera sido un show bastante bueno”, “Rompiste el internet con esa” y “Estaba tan feliz por ti”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en su publicación.