LCDLF All Stars: Botan a Laura Bozzo de Tierra y cuenta sus estrategias con su nuevo cuarto

Una de las habitantes de la nueva generación tomó la noche del miércoles, 12 de febrero de 2025, una polémica decisión en la quinta temporada de “La casa de los famosos: All Stars” (Telemundo).

La mexicana Alejandra Tijerina, integrante del cuarto Tierra, obtuvo el poder de intercambiar a dos concursantes de sus habitaciones luego de una prueba entre los 22 participantes que siguen en la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

Luego de elegir a Lupillo Rivera, integrante de Agua, como consejero para tomar la decisión, Tijerina anunció que mandaba a Laura Bozzo al cuarto Fuego, mientras Paty Navidad pasaría de Fuego a Tierra.

Bozzo tras el cambio no tardó mucho tiempo en revelarle a Nacho Casano, Aleska Génesis, Julia Gama y el resto de habitantes de Fuego, que Tierra se unió a Agua para la segunda nominación.

LCDLF 5 cuenta con 22 participantes luego de la sorpresiva eliminación el pasado lunes, del actor Salvador Zerboni, quien fue el subcampeón y segundo lugar de LCDLF 2, que ganó la actriz Ivonne Montero. Zerboni era integrante del cuarto Tierra.

Laura le cuenta a Fuego la alianza de Tierra con Agua

La empresaria y ganadora de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Maripily Rivera, aseguró que el cantante mexicano Lupillo Rivera se encuentra entre sus concursantes favoritos de la temporada All Stars del mencionado programa.

“Ahí los fuertes... Te voy a decir los gallos míos. En primer lugar está Alfredo Adame. En segundo lugar, aunque no me lleve con él, yo sé que es un buen estratega, Lupillo [Rivera], que se quedó con las ganas de ganar porque Maripily le ganó“, dijo Rivera entrevista radial con el cubano Enrique Santos.

Además, Rivera no perdió la oportunidad de volver arremeter contra Patricia Corcino, quien fue habitante de LCDLF 4 y se rumoraba que iba a estar en All Stars.

“No pusieron un puertorriqueño esta temporada... me imagino porque ganó un puertorriqueño [en las temporadas 3 y 4 de LCDLF]. Hubo una puertorriqueña, una trepadora que se estaba promocionando que iba y no fue porque ella está muy ocupada con su tienda de globos y dar clases de chapiadora“.