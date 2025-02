Fairmont El San Juan Hotel rinde homenaje a los Íconos de nuestra Isla

Fairmont El San Juan Hotel se complace en anunciar el regreso de su aclamada serie Cultural Canvas, An Art Series of Puerto Rican Expressions, con la cuarta edición titulada “Celebrando Íconos”, un evento único que rinde homenaje a los Íconos de Puerto Rico. El 27 de febrero de 2025, a partir de las 7:00 p.m., The Lobby se transformará en un espacio cultural donde se exhibirá una impresionante muestra de arte digital e inmersiva, destacando a las figuras más emblemáticas de la Isla.

Durante esta velada, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia única de arte que celebra la vida y legado de íconos puertorriqueños. De 7:00 p.m. a 8:00 p.m., los presentes podrán disfrutar de un Happy Hour exclusivo, acompañado de música a cargo de DJ JAV y Midnight Band, en un ambiente lleno de creatividad y energía.

PUBLICIDAD

Entre los artistas destacados se encuentran Cheery Viruet (fotógrafa de entretenimiento, Manatí), David Zayas (muralista, San Juan), Don Rimx (muralista, San Juan), Edwin Anthony (cineasta, Bayamón) Kroniko Arte (muralista, San Juan), Orlando Santiago (diseñador gráfico, Caguas), Rafael Algarín (muralista, San Juan), y Rafique (muralista, Ponce).

José Padín, Gerente General de Fairmont El San Juan Hotel, destacó: “Cultural Canvas es una plataforma para conectar con nuestras raíces y honrar el legado de nuestra isla”. Adriana Martínez, Directora Asociada de Mercadeo, añadió: “Con esta iniciativa, estamos promoviendo una manera innovadora de presentar el arte, fusionando lo tradicional con lo digital para crear una propuesta especial que transforma la forma en que el público experimenta el arte”.

Esta experiencia interactiva será posible en parte gracias al apoyo de Xtreme PR, quienes proporcionarán una serie de pantallas que darán vida a estos icónicos murales dentro del lobby del hotel.

Este evento es gratuito y abierto al público. Se recomienda hacer reservaciones para las mesas para garantizar una experiencia más cómoda en OpenTable – The Lobby Fairmont El San Juan Hotel.

Para obtener más información, visite https://www.elsanjuanhotel.com/explore/cultural-canvas-art-series/.