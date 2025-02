Maripily tiene a Lupillo Rivera entre sus favoritos de “La casa de los famosos: All Stars”

La empresaria y ganadora de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Maripily Rivera, aseguró que el cantante mexicano Lupillo Rivera se encuentra entre sus concursantes favoritos de la temporada All Stars del mencionado programa.

“Ahí los fuertes... Te voy a decir los gallos míos. En primer lugar está Alfredo Adame. En segundo lugar, aunque no me lleve con él, yo sé que es un buen estratega, Lupillo [Rivera], que se quedó con las ganas de ganar porque Maripily le ganó“, dijo Rivera entrevista radial con el cubano Enrique Santos.

Además, Rivera no perdió la oportunidad de volver arremeter contra Patricia Corcino, quien fue habitante de LCDLF 4 y se rumoraba que iba a estar en All Stars.

“No pusieron un puertorriqueño esta temporada... me imagino porque ganó un puertorriqueño [en las temporadas 3 y 4 de LCDLF]. Hubo una puertorriqueña, una trepadora que se estaba promocionando que iba y no fue porque ella está muy ocupada con su tienda de globos y dar clases de chapiadora“.

LCDLF 5 cuenta con 22 participantes luego de la sorpresiva eliminación el pasado lunes, del actor Salvador Zerboni, quien fue el subcampeón y segundo lugar de LCDLF 2, que ganó la actriz Ivonne Montero. Zerboni era integrante del cuarto Tierra.

El actor mexicano, Paulo Quevedo, habló en dos ocasiones sobre el apoyo que el público puertorriqueño le está brindando a integrantes de “La Casa de los Famosos All Stars” al no haber un boricua en la competencia.

En una conversación con sus compañeros del “Cuarto agua”— Lupillo Rivera, Niurka Marcos, Carlos “Carmelo” Cruz, Erubey de Anda y Rey Grupero— el azteca aseguró que no pueden subestimar a su compatriota Alfredo Adame, ya que los puertorriqueños “saben votar”.

“Los boricuas saben votar y cuando les digo que saben votar, saben votar”, afirmó.

Acto seguido, Carmelo le preguntó: “Te voy a hacer una pregunta a ti: ¿Tú dices que los boricuas están apoyando mucho a Adame?”.

“Sí, wey, claro. Si él lo está diciendo, no lo oyes ahí afuera ´Gracias mis boricuas´. No podemos subestimar a nadie”, sostuvo.

Mientras, en otra conversación comentó que la modelo venezolana, Aleska Génesis, salvó en el lunes de eliminación a la modelo mexicana, Alejandra Tijerina, buscando ganarse el respaldo de los locales.

“Es como ahorita le dije a Lupe (Lupillo): ´Me encataría que le preguntaras, ¿no escuchaste o no entendiste que ibas a tener la protección de todos nosotros? ¿Por qué hacer lo que hiciste?´”, contó Quevedo.

Continúo: “La respuesta (de Aleska) sería: ´No, porque quería dar un ejemplo, (el apoyo) a la mujer´... El trasfondo es que quizás, no lo descartemos, pueda estar confabulando con esta gente por el apoyo porque ella y el que hace todo eso (Adame) y la otra (Maripily Rivera), ya están bien, y va a recibir apoyo de la Isla (Puerto Rico). El mismo apoyo que Adame”.

El actor fue uno de los participantes que estuvo en la línea de fuego durante la primera gala de eliminación. Sin embargo, resultó siendo el primer salvado por el voto del público televidente.

“Maripily, voto perdido”, expresó Quevedo antes de bajar las escaleras de vuelta a la casa-estudio.

A Quevedo, le siguió Uriel del Toro y Adame, quienes también fueron salvados, convirtiéndose en el primer eliminado del reality show, Salvador Zerboni.

“Maripily, voto ganador y nos vemos la próxima semana. Voto perdido!!!! Macumbo, macumbo, los voy a embrujar. Macumbo, macumbo, les voy a ganar”, dijo por su parte Adame.