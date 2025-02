Cosculluela asegura que Arcángel y su madre lo están apoyando en caso de “hit & run”

José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, confesó que su colega Arcángel y su madre, Carmen Santos, lo están apoyando en medio del proceso legal que enfrenta por el caso de los dos jinetes que fueron arrollados el pasado año en Humacao.

“Cuando pasó el incidente (de su hermano, Justin Santos) yo hablé personalmente con él. Yo sé que no hay palabras para algo así de fuerte, gracias a Dios yo no he tenido que pasar por una cosa como esa, pero sí entre yo y él, inclusive, entre yo y la mamá de Arcángel hay una confianza increíble”, comenzó diciendo el también rapero en entrevista con el programa televisivo “Día a Día” (Telemundo).

Continúo: “Una confianza como si fuera tía mía. Ella me entiende, con ella era que estaba hablando horita por teléfono. Ella sufre este caso también. Yo los quiero mucho”.

El exponente urbano además aseguró estar “tranquilo y confiado” en el proceso. Sin embargo, no quiso emitir declaraciones sobre el caso.

“(Lo que sí puedo decir) es que estamos cansados porque llevamos dos años en esto; tribunal, tribunal, tribunal. Ya estamos hartos”, afirmó.

Este miércoles se vieron dos procesos judiciales en contra de Cosculluela Suárez: la vista de revocación de probatoria por el caso de violencia de género contra su exesposa, Jennifer Fungenzi, y la vista preliminar en el caso de “hit and run” en Humacao.

La vista de revocación de probatoria fue pospuesta tras solicitud de la defensa.

Según el representante legal del cantante urbano, el licenciado Carlos Aponte, no se encontraban listos y solicitaron ver antes el caso criminal en contra del reggeatonero.

La jueza Marieli Rosario Figueroa, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Humacao, pospuso el procedimiento para el 21 de marzo a las 9 de la mañana.

Mientras, en la breve vista preliminar, la Fiscalía pidió a través de una moción medidas protectoras para los seis testigos, entre estas, que no se les vea el rostro en la transmisión en vivo, ya que supuestamente temen por su seguridad.

Finalmente, se determinó que el testigo de 19 años no podrá ser grabado. En el caso de los otros cinco, se les protegerá el rostro. Asimismo, para los dos testigos que declararán sobre temas relacionados a la salud, habrán restricciones con el fin de evitar que se viole la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

La magistrada pautó para el 31 de marzo a las 9 de la mañana el segundo día de la vista preliminar.

El caso de los jinetes arrollados se remonta al 12 de mayo de 2024 a eso de las 3:36 a.m. Las víctimas del accidente fueron identificadas como Luis De Jesús Rivera, de 34 años, e Ischamary Román Medina, de 18 años. Los dos caballos resultaron muertos.