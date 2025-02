Aleska Génesis revela la razón por la que rompió su relación con Clovis Nienow

La modelo venezolana, Aleska Génesis, se sinceró en “La Casa de los Famosos All Stars” sobre lo que provocó su ruptura con el presentador de televisión azteca, Clovis Nienow.

La mujer de 33 años reveló que, cuando se reabrió su caso con la justicia mexicana a finales del pasado año tras el supuesto robo de un reloj de alta gama, se complicó su historia de amor.

“Me volvió a salir el tema de la orden de aprensión. Empezó el miedo de él de ´Por ti no me van a aprobar la visa, no me sale campañas por ti, por todo lo que dicen de ti´. Yo (le respondía) ´No, mi amor, tranquilo, no pasa nada´. Claro, yo dándole fuerzas”, narró Aleska.

Continuó: “A los dos o tres días me quedé sin voz y ahí fue que yo me di cuenta que mi cuerpo me estaba hablando. ¿Por qué? Porque yo dándole fuerza a él y yo no las tenía".

Génesis confesó que las últimas dos semanas de relación lloraba desconsoladamente porque sabía que ambos se amaban, pero debía resolver su situación personal para poder estar juntos.

“No quiere decir que el amor se haya acabado, yo lo amo. Por eso, no estoy abierta a tener nada con nadie (dentro de la Casa). Yo quiero respetar ese espacio y, al salir, ver qué pasa”, afirmó.

Por su parte, Nienow le respondió a través del programa “Hoy Día” (Telemundo) aseverando que, en estos momentos, ambos “están continuando con su vida”. Asimismo, resaltó que “ella está dentro de un reality show” y “lo está haciendo bien”.

“Yo no sé qué va a pasar en un futuro, lo que sí sé es que siempre va a tener mi apoyo, mi cariño y mi respeto”, precisó Clovis.

“Las relaciones no son perfectas. Tenemos nuestros altos y bajos. Yo tengo que trabajar mis cosas y ella las suyas. Lo que sí sé es que no sé qué va a pasar en un futuro”, agregó.

Fue el pasado 20 de enero cuando informaron su ruptura. En una comunicación escrita que compartieron a través de las redes sociales, comentaron que ahora se convertirían en amigos.

“Queremos compartir con ustedes que después de un tiempo juntos, se decidió tomar caminos distintos en nuestra relación de pareja. Ha sido una etapa hermosa llena de aprendizajes, momentos inolvidables y mucho cariño, por lo que seguimos valorándonos y respetándonos profundamente. Nuestra historia no termina aquí, sino que se transforma en una amistad basada en el apoyo mutuo y el aprecio sincero. Seguiremos cuidándonos y deseándonos lo mejor en cada paso que demos, porque cuando hay respeto y cariño verdadero, los lazos perduran de una manera diferente. Agradecemos a todos por su cariño y por acompañarnos en este proceso con el mismo amor con el que nosotros lo vivimos. Los queremos”, fue el mensaje que publicaron en las historias de sus perfiles de Instagram.