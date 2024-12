Actor de “Loki” recibe ayuda de los servicios sociales del Reino Unido tras declarar que estaba en situación de calle

Tiene 17 años y se hizo conocido en el mundo entero, por ser una de las variantes de Loki, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Se llama Jack Veal y, a través de su cuenta de TikTok, denunció que estaba “homless” (indigente o en situación de calle). Su caso cobró reconocimiento, ya que al ser famoso y menor de edad, encendió las alarmas de la sociedad con respecto al trato y cuidado que se le da a las estrellas infantiles.

El mismo actor británico contó en sus redes sociales que su situación estaba relacionada a una serie de abusos de parte de su familia, que recrudecen los problemas de salud mental que ya padece.

“Fui abusado en mi propia casa. Violencia física, abuso psicológico y demás. No tuve una buena educación, he luchado con problemas de salud mental, autismo, trastorno de déficit de atención, bipolaridad y psicosis”, dice Jack Veal en un video de su cuenta de TikTok.

“No me puedo quedar con mis abuelos porque mi abuelo no se encuentra bien. No tengo ningún sitio a donde ir y necesito ayuda”, mencionó en referencia a que no tenía en donde dormir.

Acción inmediata

Después de que su video se hiciera viral en las redes sociales y Jack Veal se convirtiera en noticia en todo el mundo, los servicios sociales del Reino Unido lo contactaron para ofrecerle un hogar de acogida. Él mismo intérprete de “Kid Loki” lo hizo saber por medio de otro video en sus plataformas digitales.