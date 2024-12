¿Qué tiene Elton John que le hizo perder la visión?

Elton John, el icónico músico detrás de éxitos como “I’m Still Standing” y “Rocket Man”, ha enfrentado una serie de desafíos de salud en los últimos años. Desde cirugías de reemplazo de cadera hasta infecciones bacterianas, la salud del artista ha sido motivo de preocupación para sus fans. Su última revelación, sin embargo, ha generado gran conmoción: el cantante ha perdido la vista debido a una grave infección ocular.

Durante el fin de semana, en el estreno del musical The Devil Wears Prada en Londres, Elton John confirmó públicamente su situación: “Como algunos de ustedes sabrán, he tenido problemas de salud, y ahora he perdido la vista”, dijo en el escenario. Aunque admitió no poder ver la actuación, expresó su gratitud y emoción por haber podido disfrutar del espectáculo de otra manera.

¿Cómo va la infección ocular de Elton John?

En septiembre, Elton John compartió a través de Instagram que había sufrido una grave infección ocular mientras estaba en el sur de Francia. Esto le había limitado la visión en uno de sus ojos. Aunque ha estado en tratamiento y se muestra positivo sobre su recuperación, reconoció que el proceso es extremadamente lento.

“Estoy sanando, pero tomará tiempo antes de que la vista regrese al ojo afectado”, explicó. También agradeció al equipo médico y a su familia por su apoyo incondicional durante este periodo.

A lo largo de su trayectoria, Elton John ha demostrado resiliencia frente a los retos físicos. Durante el estreno de su documental Elton John: Never Too Late, hizo un comentario humorístico sobre sus múltiples intervenciones quirúrgicas: “No tengo amígdalas, adenoides, apéndice, próstata, cadera derecha, rodilla izquierda ni rodilla derecha. En realidad, lo único que me queda es mi cadera izquierda”, bromeó.

El pasado 25 de noviembre, durante una entrevista en Good Morning America, Elton habló sobre su visión y cómo esta limitación afecta su trabajo. “Hay esperanza de que todo estará bien, pero estoy algo estancado en este momento. No puedo leer letras ni ver nada”, confesó. Aunque la pérdida de la vista representa un desafío enorme, Elton John sigue mostrando gratitud hacia su familia y su público, quienes han sido su mayor apoyo en esta etapa de su vida. Su mensaje es claro: incluso frente a la adversidad, el amor y la música siguen siendo su motor.