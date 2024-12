Amiga de Sandra Reyes revela cómo fueron los últimos momentos de vida de la actriz

La actriz colombiana Sandra Reyes, reconocida por interpretar la doctora Paula en la telenovela Pedro el Escamoso, falleció el domingo, 1 de diciembre de 2024.

Una de sus mejores amigas, que conoció en el mundo de la actuación durante las grabaciones de ‘Pedro El Escamoso’, habló para contar detalles de cómo fueron sus últimas semanas de vida y de las razones por las que Sandra no se sometió al tratamiento de cáncer de seno.

Se trata de Aura Helena Prada, la actriz conocida por ser antagonista de la ‘Doctora Paula’, pero que en la vida real fue una de las amigas más cercanas de Sandra.

En una entrevista para la Revista Vea, la actriz contó como inició su amistad con la actriz fallecida y cómo la estuvo acompañando en sus últimas semanas de vida.

Se conoció que Sandra decidió pasar su enfermedad alejada de la ciudad y junto a su familia en una finca ubicada en ‘Sibaté' y Aura Helena, la acompañó el día de su muerte, diciendo que tuvo un momento para, hablarle momento de antes de que la actriz partiera de este mundo.

Aura Helena comentó: “Mi relación con Sandra siempre fue como muy íntima, muy de hermanas, esa es la verdad”. La actriz afirmó que durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘Pedro El Escamoso’, Sandra ya estaba padeciendo de cáncer.

Aura Helena dijo que el último día que vio a su amiga se despidió de todas las personas que amaba: “Sandra se fue muy en paz. Sandra hizo todo un proceso de aceptación de su enfermedad y se fue tranquila, se fue en paz, se fue queriendo ir, o sea, estaba lista para irse, había hecho todo lo que ella consideraba que tenía que hacer. Cuando yo me despedí de Sandra, el sábado en la noche, me regaló un momento muy bello, de paz, de tranquilidad y me fui tranquila”.