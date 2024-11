‘Elevation’: Anthony Mackie habla de la experiencia inmersiva de filmar su nuevo thriller de acción

Ambientada en las Montañas Rocosas, ‘Elevation’ nos muestra a Will (Mackie) y su hijo Hunter (Danny Boyd Jr.) viviendo en una estación remota que funciona como refugio para escapar de una especie que invadió el planeta años atrás. Por alguna razón, los seres no pueden viajar por debajo de los 8.000 pies, por lo que los que sobreviven viven por encima de esa altitud como una forma de mantenerse a salvo.

Las circunstancias en torno a la salud de Hunter impulsan a Will y a otras dos personas de la estación (Nina, interpretada por Morena Baccarin y Katie, interpretada por Maddie Hasson) a aventurarse más allá de la frontera para salvarle la vida. Para hablar más sobre su experiencia en el set, el viaje de su personaje y qué fue lo más divertidas (y desafiantes) de realizar, Mackie se sentó a hablar sobre todo lo relacionado con ‘Elevation’.

MWN: ¿Qué te llevó a participar en este proyecto?

— George Nolfi. Empezamos a hablar de esta película cuando todavía estábamos rodando ‘The Banker’ y me dieron la oportunidad de producirla con él. Así que pasé por todo el proceso con él, hablando de los personajes, y pude convencer a Morena (Baccarin) de que hiciera la película. Amo a Nolfi, me encanta trabajar con él. Es mi hermano y confío en él. Siento que cada actor es Leonardo buscando a su Scorsese … y él es mi Scorsese. Así que cuando Nolfi me busca para trabajar en algún proyecto, no me importa si es una sola línea, quiero hacerlo simplemente porque disfruto trabajando con él.

MWN: ¿Es la tercera vez que trabajas con Nolfi?

— Sí, primero hicimos ‘The Adjustment Bureau’, luego ‘The Banker’ y ahora ‘Elevation’.

MWN: ¿Qué aporta a tu experiencia en el set el hecho de tener tanta confianza en él?

— Un director tiene que darse cuenta de que la mayor confianza en el set es su relación con el actor. Puedo darte cuatro meses de mi mejor trabajo, y luego te vas durante un año con un grupo de personas a una sala de edición y juntas lo que crees que es mi mejor actuación. Y de repente te das cuenta de que es la peor película jamás hecha. Pero sé que en algún momento di una buena actuación.

Él es una de esas personas en las que puedo confiar. Sé que va a sacar la mejor interpretación con la edición y con las tomas, y se logrará a través de la dirección en el set. Si eres un actor y tienes la capacidad de confiar en tu director, eso en verdad te pone en una posición de comodidad para lograr tu mejor actuación.

“Cuando George Nolfi me busca para trabajar en algún proyecto, no me importa si es una sola línea, quiero hacerlo simplemente porque disfruto trabajando con él” — Anthony Mackie, actor

MWN: En ‘Elevation’ hay mucha acción en diferentes paisajes de Colorado, y vi que la mayor parte de la película era real, desde escenas en pozos de minas hasta acrobacias en telesillas. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos más divertidos para ti y los más desafiantes?

— Amo lo que hago en todos los sentidos. La escena de la telesilla fue difícil, tal como Nolfi quería hacerla. Y la razón por la que es tan especial es porque en verdad fue difícil. Creo que nadie ha filmado nunca desde una telesilla, no se ven esas escenas en las películas. Fue muy divertido hacer el aspecto práctico al aire libre y luego pasar al set y que me pusieran en una silla y me dejaran caer desde una altura de más de 6 metros con Maddie (Hasson) casi cayendo al suelo.

Cada día era una aventura diferente. Siento que teníamos el escenario perfecto, Colorado es realmente una joya escondida. Es tan hermoso. Fue emocionante poder estar en el set y ver a un grupo de alces cruzando la montaña, eso es algo que no tenemos en Nueva Orleans. Fue diferente y fue impresionante poder ver ese tipo de paisajes.

MWN: ¿Qué puedes contarme sobre tu personaje y qué esperas que la gente se lleve de su viaje?

— Bueno, para mí es la idea de ser papá, ¿no? George es padre, yo soy padre y ambos amamos a nuestros hijos, ponemos mucho de nuestra parte en ellos. Tiene que ver con el miedo y la idea de que te lo arrebaten por algo que está fuera de tu control. Siempre pienso en la idea de ser un papá normal, donde mi objetivo diario no es mantener vivos a mis hijos, mi objetivo diario es asegurarme de que crezcan y se conviertan en adultos responsables … qué hacer, qué no hacer, ese tipo de cosas. Pero si estás en el apocalipsis, tu trabajo diario es simplemente mantener vivo a tu hijo.

La cabeza de Will y su angustia emocional y mental eran una gran tensión y una gran carga. Así que ponerte en esa situación todos los días, sabiendo que estás haciendo esto por una razón, que es mantener vivo a tu hijo, le da un cierto peso a ese personaje. Y eso es algo de lo que hablamos a diario. George y yo somos unos tontos, así que hablábamos por FaceTime con nuestros hijos desde el set. Nos encanta ser padres y de ahí surgió nuestro vínculo y construimos el personaje de Will.