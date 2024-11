¿Glen Powell sustituirá a Tom Cruise en ‘Misión Imposible’?

Glen Powell recientemente aclaró los rumores de que podría reemplazar a Tom Cruise en la franquicia de Misión Imposible, tras una llamada en The Pat McAfee Show el pasado 12 de noviembre. Durante la transmisión, McAfee felicitó al actor de Top Gun: Maverick y mencionó los rumores de su posible participación en la franquicia.

Powell, de 36 años, respondió con humor, destacando que, para él, asumir el papel de Cruise sería “el peor trabajo en la industria” debido a las arriesgadas acrobacias que caracterizan a las películas de Misión: Imposible. Powell incluso lo calificó como “una trampa mortal” para enfatizar la dificultad de igualar el nivel de compromiso físico que Cruise aporta a cada proyecto.

Glen Powell consideró que ese trabajo sería “el peor” por las acrobacias

Desde 1996, Cruise ha interpretado a Ethan Hunt en la saga Misión: Imposible, ganando renombre por realizar sus propias acrobacias. Aunque se rumorea que la octava entrega, Mission: Impossible — The Final Reckoning, podría ser su última película en la franquicia, el director Christopher McQuarrie ha sido cauteloso respecto a estos rumores. En el podcast Light the Fuse, McQuarrie sugirió que los fans no deben creer todo lo que escuchan sobre el futuro de Cruise en la serie, destacando la desconexión frecuente entre lo que él experimenta directamente en el set y lo que luego se publica en los medios.

Powell y Cruise trabajaron juntos en Top Gun: Maverick, y su colaboración dejó una marca en la carrera de Powell, quien ha expresado su admiración por Cruise en diversas entrevistas. En una conversación con GQ Magazine en mayo de 2024, Powell describió a Cruise como alguien “obsesionado con el cine” y destacó su habilidad para colaborar con cada departamento en el set, siendo respetuoso y eficaz al comunicar su visión.

Powell elogió a Cruise como una figura única en la industria del cine, afirmando que “nunca habrá otro Tom Cruise” y señalando que las estrellas de cine de las décadas de 1980, 1990 y principios de 2000 representan un tipo de celebridad que ya no se recreará en el futuro. Powell continúa enfocándose en proyectos propios, como Twisters, y si bien no estará reemplazando a Cruise en Misión Imposible, su respeto y amistad con el actor han cimentado una sólida base en su carrera y crecimiento profesional.