“Lo quiero al canijo”, Pepe Aguilar sobre Christian Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una ola de atención en el mundo del espectáculo, con un interés especial en cómo ha evolucionado su romance. Uno de los temas más comentados ha sido el papel de Pepe Aguilar y cómo se lleva con su yerno.

Recientemente, Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al hablar sobre cómo percibe la relación entre su hija y el cantante de música regional. En una entrevista con el locutor Mariano Osorio, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ declaró estar positivamente impresionado por la dedicación y el cuidado que Nodal ha demostrado hacia Ángela.

Según Quien, Osorio le expresó que Nodal se había tomado muy en serio lo de la canción ‘Cuídemela bien’, a lo que Pepe contestó: “ ¡La cuidó bien!... Pues qué bueno, yo era igual, nunca, y como lo he comprobado, creo que me voy a despreocupar de mis hijos, nunca, porque, aunque sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y que la ama tremendamente, pues sigue siendo mi hija ”.

A pesar de la juventud de ambos artistas, Pepe Aguilar reconoció que Christian Nodal ha asumido el compromiso de cuidar a su hija con responsabilidad. Sin embargo, dejó en claro que se mantendrá atento a cualquier situación que involucre a su hija, recordándole a Nodal la importancia de su papel en la vida de Ángela.

Uno de los aspectos que más revuelo ha causado es la noticia de la temprana edad a la que Ángela ha decidido dar el paso al matrimonio.

Aguilar confesó que no era su deseo ver a su hija casarse tan joven. Aunque no se opone a la unión, expresó que la noticia fue un “shock” para él, pues sus expectativas para Ángela incluían un camino diferente.

“ Las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años. Entonces, sí es un shock ”, comentó el cantante, quien también reveló que la historia de su hija le recordó su propio matrimonio con su esposa Aneliz, con quien se casó cuando ella tenía 20 años.

Pepe Aguilar y el nerviosismo de Christian Nodal

Entre los rumores que han circulado sobre la relación, destaca uno en particular: se dice que Christian Nodal experimentó un gran nerviosismo ante la idea de pedirle la mano de Ángela a Pepe Aguilar, conocido por su carácter fuerte.

Durante la charla, Pepe no rehuyó su personalidad, afirmando que los rumores sobre su carácter son ciertos. “Si te dicen que soy un desgraciado, que no se puede lidiar conmigo, créeles”, señaló con honestidad, a la vez que aclaró que depende de la actitud con la que lo aborden.

Además de esta revelación, se suma la declaración de la artista argentina Cazzu, quien recientemente declaró que desconocía el vínculo sentimental previo entre Nodal y Ángela antes de su boda. Esta afirmación ha agregado un matiz de controversia a una historia que, según Pepe Aguilar, no sigue “ningún guión”, sino que simplemente refleja la realidad de las decisiones que han tomado su hija y su yerno.