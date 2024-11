Fallece la primera ganadora del certamen Miss Mundo

La organización del certamen Miss Mundo anunció en sus redes sociales el fallecimiento de la primera ganadora de la competencia. Se trata de la sueca Kerstin “Kiki” Håkansson, quien obtuvo el cetro en 1951.

“La primera Miss Mundo, Kiki Håkansson de Suecia, falleció pacíficamente el lunes, 4 de noviembre de 2024, en su casa de California. Tenía 95 años. Kiki falleció mientras dormía y, según sus hijos, ‘se fue tranquila, cómoda y bien cuidada”. Kiki se convirtió en Miss Mundo en 1951, en Londres. Su hijo, Chris Andersen, describió a su madre como ‘real, amable, cariñosa y divertida. ”Tenía un brillante sentido del humor e ingenio, y un gran corazón”, lee la nota enviada a Julia Morley, presidenta de la competencia, donde se compartía la noticia.

PUBLICIDAD

Looks de Jennifer Colón Alvarado en la primera semana de Miss Universo 2024 en México

Zahira Mariel luce vestido inspirado en la torre de la UPR en Miss International 2024

Las tres bellezas puertorriqueñas que buscan coronas para la isla en importantes concursos internacionales

“Extendemos nuestro más sentido pésame a toda la familia de Kiki, enviamos nuestro amor y ofrecemos nuestras oraciones en este momento difícil. Kiki fue una verdadera pionera y, por lo tanto, era apropiado que Kiki tuviera su lugar en la historia al convertirse en la primera Miss Mundo. Continuaremos por la eternidad celebrando la memoria de la primera Miss Mundo, Kerstin (Kiki) Håkansson, que estará para siempre en nuestros corazones”, sostuvo Morley.

Fallece la primera ganadora de Miss Mundo en 1951

Miss Panamá rompe el silencio tras ser descalificada de Miss Universo 2024

La panameña Italy Mora, de 19 años, quien fue descalificada el pasado viernes, primero de noviembre de 2024, del certamen Miss Universo 2024 por violentar las normas de la competencia, rompió el silencio en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El conmovedor homenaje de Jennifer Colón Alvarado a la primera reina universal boricua en Miss Universo 2024

“El pasado 1 de noviembre de 2024, fui informada sobre mi salida del certamen Miss Universo. En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración. Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito ocurrió para maquillarme y recoger items personales, lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias. Sin embargo, quiero expresar que considero fue una medida severa. y que, en su lugar, podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención”, sostuvo la modelo.

Puertorriqueño a cargo de las pasarelas de ocho candidatas para Miss Universo 2024

“Este suceso ha sido difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país. A mis ciudadanos panameños, quiero decirles que siempre he llevado con orgullo el compromiso de representar a Panamá, y lamento profundamente no poder continuar en este camino hacia el certamen”, añadió Miss Universo Panamá 2024.

Además, esta aclaró que su salida no se dio por una pelea con otra candidata o salir del hotel para ver a su novio, informaciones que circulaban en las redes sociales. “Con este comunicado, espero también aclarar cualquier información falsa que esté circulando sobre mi salida y pedir respeto y privacidad mientras atravieso este momento. Agradezco de corazón el apoyo y el cariño recibido, y reitero mi gratitud hacia todos aquellos que han confiado en mí durante este proceso”.

Con esta baja, Miss Universo 2024 se queda con 128 candidatas que competirán por el cetro que ostenta Sheynnis Alondra Palacios Cornejo; Miss Universo 2023.

Panamá cuenta con una corona de Miss Universo luego que Justine Pasek en el 2002 culminara el reina de la rusa Oxana Fedorova, quien dejó el cargo a meses de ganar el concurso, celebrado en San Juan, Puerto Rico. La última clasificación de una panameña en el cuadro de semifinalistas se dio en Miss Universo 2021, en Eilat, Isarel, donde Brenda Smith se posicionó en el Top 16.