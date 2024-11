¿Erik Menéndez tiene una hija? Ella es la chica que tanto lucha por su libertad

Noviembre es el mes decisivo para los hermanos Lyle y Erik Menéndez, pues existe la probabilidad de que salgan en libertad, tras ser condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez. Una revisión del caso podría revocar la sentencia.

Ellos han pasado 35 años en prisión, pero ahora que el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, pidió al juez que se revise de nuevo el expediente, para que el delito sea modificado y por ende la condena. Esto generó reacciones encontradas en su esposa Tammy, quien se pronunció recientemente en las redes sociales.

PUBLICIDAD

A través de X expresó: “Ayer fue un día difícil y emotivo. Estoy agradecida con el fiscal de distrito Gascón por su coraje al solicitar una nueva sentencia para Erik. Naturalmente, estoy decepcionada de que no haya ido más allá y actuado según su propia creencia de que Erik y Lyle ya habían cumplido suficiente tiempo en prisión”.

Tammy se casó con Menéndez en 1999. Se conocieron a través de cartas y desde entonces ella ha estado comprometida en obtener su libertad. Los hermanos alegaron que mataron a sus progenitores porque él abusó sexualmente de ellos, y al contarle a su madre, ella no los defendió, ni protegió, presuntamente.

¿Quién es la “hija” de Erik?

Cuando Tammy y Erik juraron amor eterno, ella no estaba sola. Tenía una pequeña hija de cuatro: Talia, quien desde el mismo momento se convirtió como en una hija para él y ella lo adoptó también como su padre. La verdad nunca ha estado oculta para la joven, quien ya hoy cuenta con 29 años.

Talia también ha defendido incansablemente a su padrastro para demostrar que fue ultrajado y los 35 años preso han sido suficientes. Hasta ahora no se ha mostrado ninguna imagen frontal de ella, pero sí ha compartido a través de su Instagram @seterikmenendezfree algunas fotos de cuando era niña y compartió con él, así como de su misión.

“Creé esta cuenta no solo para lanzar luz sobre lo maravilloso que es mi padre... sino también para responder los cientos de preguntas que la gente me hace cada vez que mencionan a mi padre”, fue parte de una publicación que compartió en el 2020.

Además, acoto: “Esta es también la primera vez que me presentaré como su hija ante alguien que no sea mis amigos y familiares. No porque me dé vergüenza o quiera ocultar quién es mi papá, sino porque la gente cree conocerlo, a él y a su hermano, el proceso y lo sucedido, cuando en realidad no tienen la más mínima idea de lo maravilloso que realmente es como humano, el trauma que sufrió y la corrupción de nuestro sistema. Por eso finalmente hago este relato”.