¿Cazzu tendría algunas consecuencias por hablar sobre su ruptura con Nodal?, esto sabemos

Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que su expareja, Cazzu, revelara públicamente cómo vivió su separación del cantante sonorense. Tras meses de silencio luego de su ruptura, la intérprete de ‘Nada’, ‘Brinca’ y ‘Mucha Data’ se había mantenido al margen, enfocándose en su hija Inti, fruto de su relación con el artista, quien ahora ha iniciado una nueva etapa amorosa junto a Ángela Aguilar.

En medio de rumores de un posible triángulo amoroso, Cazzu decidió mantenerse alejada de la polémica. Sin embargo, el 31 de octubre, Julieta Emilia Cazzuchelli sorprendió al compartir su versión de los hechos, provocando la reacción de Nodal y abriendo la posibilidad de perder la pensión que recibe por su hija.

PUBLICIDAD

¿Cazzu podría perder la pensión de Nodal para su hija?

Tras revelarse que Christian Nodal contrajo matrimonio con la hija menor de Pepe Aguilar, se informó que su expareja, Cazzu, habría recibido una considerable suma de dinero y propiedades a su nombre para evitar hacer comentarios sobre la nueva relación del cantante. Según Javier Ceriani, presentador de ‘Chisme No Like’, el compositor mexicano depositó 9 millones de dólares en una cuenta para su hija, además de transferir tres propiedades a nombre de Cazzu.

Aunque ninguna de las partes ha confirmado esta información, la periodista Maxine Woodside señaló que, de ser cierto, la argentina podría perder estos beneficios tras romper su silencio y afirmar que nunca formó parte de un triángulo amoroso. En su reciente programa de espectáculos, Woodside recordó los supuestos beneficios económicos otorgados por Nodal para mantenerla al margen de la controversia.

“Ella dijo que no quería hablar. Se dijo que había firmado un contrato con Nodal donde ella no iba a dar declaraciones porque él se iba a hacer cargo de todos los gastos de la niña y de ella. Les compró un rancho, una casa en Miami, le pasa una buena pensión. Ella había dicho que no iba a hablar de nada, pero pues ya decidió que sí”, dijo

Si realmente existió un acuerdo firmado previamente, con las condiciones que han circulado en diversos medios, las partes implicadas tendrán que renegociar los términos del convenio.