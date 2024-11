Arath de la Torre abandona Team Mar: sale del grupo tras escándalo de ‘La Señora Presidenta’

Al parecer el Team Mar terminó por fracturarse a pesar del cariño que se demostraron dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, pues Gala Montes confirmó que Arath de la Torre salió del chat grupal que tenían en Whatsapp tras todas las polémicas suscitadas alrededor de la puesta en escena ‘La Señora Presidenta’.

Team Mar, conformado por Mario Bezares, Arath de la Torre, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo, se ganó el cariño de los televidentes, pues gracias a los votos del público, los cinco integrantes alcanzaron los primeros cinco primeros lugares de LCDLFM.

PUBLICIDAD

No obstante, al salir del reality, los escándalos relacionados a su actuación en la obra de teatro ‘La Señora Presidenta’, habrían terminado por mermar su amistad. Primero se esparció el rumor de que Briggitte Bozzo exigía un sueldo mayor que el de sus compañeras; después, se mencionó que Mayito no estaba contento con su papel, pues él quería el protagónico de Arath, y para finalizar, se confirmó que Gala y Karime no participarán en la puesta en escena.

Arath de la Torre abandona el grupo de Whatsapp de Team Mar

Muchos rumores surgieron alrededor de la repentina salida de Gala y Karime de la obra, sin embargo fue el mismo Arath quien disipó las dudas y sentenció que la razón detrás de esta decisión fue la apretada agenda de la actriz y la comediante.

Aún así, Gala Montes reveló en ‘La Mejor Plática’ con Rafita Balderrama que el conductor de ‘Hoy’ optó por salir del chat grupal de Team Mar en Whatsapp: “Arath se salió, fíjate”.

Confirmó que esto sucedió a raíz de que no pudieron participar en la obra y que está en espera de acercarse personalmente a él: “Se salió, yo hablé con él, pero no he tenido tiempo de verlo, pero le deseo todo el éxito, es mi mejor amigo”.