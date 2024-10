‘Lee’: La extraordinaria vida de Lee Miller contada por Kate Winslet

Es apropiado que Kate Winslet, una actriz considerada entre las mejores por sus interpretaciones transformadoras, asumiera el desafío de retratar la compleja vida de Miller en la película ‘Lee’. Winslet no sólo protagoniza esta cinta, sino que también desempeña un papel clave detrás de escena como productora, asegurando que la historia de Miller se contará con la profundidad y autenticidad que merecía.

Inspirándose en la biografía de 1985 que Antony Penrose escribió de su extraordinaria madre, ‘Las vidas de Lee Miller’, Winslet reconoce su sorpresa ante el hecho de que nadie la haya llevado al cine. “Siempre me he preguntado porque no se había hecho una película sobre ella. Cuando surgió la oportunidad fui a ver a su hijo, Anthony, que vive a unas horas de donde yo vivo, y me dijo que siempre pensó que si se hacía una película sobre ella, yo la interpretaría. Eso despertó en mí un fuerte sentido de la obligación y la responsabilidad, porque él siempre mantuvo una complicada relación con su madre. No fue una madre fácil. Acababa de volver de la guerra cuando se convirtió en madre. Anthony dice que mantuvo una relación cáustica con ella. No fue hasta 1977, cuando ella murió, que él descubrió en el ático de su casa cajas y cajas de los 60.000 negativos y fotos de ella relatando todo lo que había vivido durante la guerra. Él nunca lo supo hasta entonces”, dice la actriz.

PUBLICIDAD

“He querido elevar a Lee, alejarla de la mirada masculina. Cuando busqué a Lee en Google en el 2015 solo se hablaba de ella como modelo o musa de Man Ray. Es probable que todavía hoy se la describa por ese ex amante que la usó, o como portada de Vogue. Eso la empequeñece, la infantiliza. Son etiquetas que se han quedado colgando de su imagen. A mi eso no me parecía correcto porque fue un pequeño momento de su tiempo cuando tenía 20 años. Ni siquiera le gustaba ser modelo. Ya entonces tomaba fotografías, un trabajo que había aprendido de su padre”, comparte Winslet.

La actriz británica nos dio su opinión sobre la importancia de llevar el sentimiento feminista de Lee Miller a la pantalla. “Esta es una historia de mujeres para mujeres y no podía hacerla de otra manera. En mi alma sabía que tenía que elegir a una mujer para dirigirla y Ellen Kuras, que tiene una carrera fabulosa como cinematógrafa, era perfecta. Somos amigas desde el rodaje de ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ y ya entonces empezamos a hablar sobre Lee Miller. Para nosotras tenía sentido esta colaboración porque buscábamos el mismo tono narrativo. Nos interesaba contar quién fue Miller y no cómo se la percibía”.

“He querido elevar a Lee, alejarla de la mirada masculina. Cuando busqué a Lee en Google en el 2015 solo se hablaba de ella como modelo o musa de Man Ray. Es probable que todavía hoy se la describa por ese ex amante que la usó, o como portada de Vogue” — Kate Winslet, actriz

Violada por una niñera cuando tenía siete años y privada de su novio en un extraño accidente de navegación cuando era adolescente, Lee Miller fue pionera como fotógrafa de guerra. “Tuvo muchas experiencias formativas, incluso antes de su segundo acto como gran corresponsal de guerra. Fue fascinante su trabajo visual para dar voz a las víctimas del conflicto contra todo y contra todos. Su trabajo fue el más importante y eso es algo extraordinario. No podía imaginar que lo que había hecho por la historia no se contara como debía. Espero haberlo hecho con la misma verdad con la que ella vivió”.

La belleza de esta mujer extraordinaria ha ensombrecido su pasión por la verdad con etiquetas reduccionistas tras su paso de modelo por las páginas de Vogue o su relación amorosa con Man Ray. “No me interesaba ni la musa, ni la amante, ni la modelo. Yo no quería la mirada masculina. La voz de Lee era una voz de whisky, de cigarros, en la que se podía identificar el trauma que cargaba desde la guerra. Era la mujer de todas las vidas que vivió y eso se veía reflejado en su cuerpo. Era una mujer libre en sus afectos, confortable dentro de su propia piel, y aunque experimentó traumas extraordinarios desde la infancia, era capaz de no dejar que eso la definiera. Ella nació con sus ojos abiertos al mundo, capaz de vivir la vida por completo y pagó el precio porque su PTSD la perseguiría por el resto de su vida, incluso cuando luego se hizo un face lift y se convirtió en una famosa cocinera del cordón bleu. Tuvo muchas, muchas vidas. Alguien hará una serie de doce episodios en el futuro porque su vida es muy extensa” explicó la actriz.

Durante su histórica carrera, Man Ray abarcó una variedad de medios, incluyendo pintura, fotografía, escultura, grabado, cine, poesía y prosa. Fotógrafo de moda en París, huyó a Los Ángeles cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, mientras su ex pareja, Lee Miller, eligió irse a retratar el horror del frente de batalla. “He estado muchos años preparando este filme, intentando conseguir el mejor equipo para un proyecto en el que me he involucrado de principio a fin. Nosotros teníamos muy claro que no podíamos hacer una biografía directa, sino contar una historia donde pudiéramos destilar su verdad. Una vez que ese proceso estuvo claro y el guion terminado para buscar financiación, que es otra jodida historia, supe que debía sumergirme en su archivos, en su ropa, en su cámara, en sus cartas” nos dijo Kate Winslet en un evento de prensa en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Miller nos llevó con sus retratos a la devastación de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo desde las páginas de la revista Vogue. Estuvo presente en la liberación de los campos de concentración de Dachau y Buchenwald, donde sus fotografías sacaron a la luz las atrocidades del Holocausto para una audiencia global. “Si no hubiera sido por ella, no tendríamos acceso a esas historias. Es posible que esas historias nunca hubieran sido relatadas con los ojos de la empatía”.

“Cuando surgió la oportunidad fui a ver a su hijo, Anthony, que vive a unas horas de donde yo vivo, y me dijo que siempre pensó que si se hacía una película sobre ella, yo la interpretaría” — Kate Winslet, actriz

Una de las imágenes más famosas de Miller es la fotografía que tomó de sí misma desnuda en la bañera de Adolf Hitler en su apartamento de Munich en 1945, poco después de su muerte. Winslet habló sobre este momento icónico y dijo: “Eso retrata a Lee”. La imagen se convirtió en un símbolo del enfoque irreverente de Miller ante la vida, siempre desafiando las normas con un compromiso inquebrantable hacia la historia. “Hubo algunas escenas que tuvimos que hacer, como cuando Lee revela la violación que sufrió de niña, que fueron muy difíciles. Yo tenía miedo, aunque estaba lista para rodar, pero fue jodidamente horrible, terrible, porque Lee nunca lo compartió. Su madre le dijo que nunca debía hablar de ello. Durante la producción de este filme conocí a muchas, muchas supervivientes de agresión sexual que me explicaron como han cargado con la vergüenza toda su vida. Les dijeron que nunca hablaran de ello. Esa generación guardó absoluto silencio ante el horror. Y creo que esa injusticia es la misma que impulsó a Lee a lo largo de su vida y la motivó a ir a la guerra. Ella tenía la capacidad de detectar el mal a una milla de distancia. Jamás permitió que la verdad no fuera contada por parte de otros, por eso su voz es tan importante”.

La propia Winslet quedó profundamente afectada al interpretar a Miller. “Ahora que estoy haciendo promoción de la película, no puedo creer que hayamos terminado y ya no tengo que seguir haciéndola. Me he involucrado muchísimo como productora. Este filme ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo y ahora , que estoy teniendo un momento de pausa y realmente puedo hablar de lo que fue interpretarla, me doy cuenta de la experiencia tan increíble que he vivido. Hubo cosas que están en mí en las que pienso constantemente y espero que siempre estén presentes en mi porque ella fue una gran inspiración para mí. Su capacidad para vivir la vida con resiliencia, compasión y poder y cómo redefinió la feminidad hace 80 años, es admirable. Así es como siempre quise vivir mi vida. Así soy con mis amigos. Así es cómo crío a mis hijas; con los ojos bien abiertos, sin juzgar a las personas y con amabilidad. Así era Lee. Es imposible no cargar con partes de ella” confesó la actriz.

Lee está dirigida por Ellen Kuras y protagonizada junto a Winslet por Josh O’Connor, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Alexander Skarsgård y Marion Cotillard. Lee se estrenó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2023, pero Winslet decidió esperar un año y conseguir un estreno teatral adecuado. Este proyecto representa un importante recuento de la historia de una mujer olvidada, que arroja luz sobre las complejidades de su vida y el notable impacto que tuvo en la historia que probablemente solo Kate Winslet podría haber contado.

“En el archivo familiar encontramos muchísimo material para desarrollar la historia; desde su vestuario y su uniforme, hasta fotos y negativos. También contábamos con la ayuda de Anthony Penthouse, que escribió el libro en el que se basa este guion. Fue algo increíble bucear en el archivo de Lee, en sus documentos. Su nieta, que es dos años menor que yo, me llamó un día con una sorpresa. Cuando llegué a su casa, me enseñó una caja con toda la ropa de Lee que había visto yo en las fotografías. La habían encontrado en una caja en el ático de su casa. Las pusimos en el suelo y llamé a la diseñadora de vestuario para recrear digitalmente cada uno de sus conjuntos. Todo lo que aparece en el filme es completamente auténtico. Tenía que serlo. No solo porque teníamos estos recursos al alcance, sino porque no tenía sentido hacer esta película sobre una mujer que rehúsa esconderse de la verdad y enmascarar parte de su historia”.

1985

fue el año en que apareció la biografía escrita por Antony Penrose sobre su madre, ‘Las vidas de Lee Miller’, en la que está inspirada la película.