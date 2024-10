Muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction provoca tristeza en diversas partes del mundo

BUENOS AIRES (AP) — La muerte de Liam Payne, quien saltó al estrellato con la boy band británica One Direction y tuvo que lidiar con una inmensa fama global en su adolescencia, conmocionó al mundo entero el jueves.

Fans, figuras de la industria musical y compañeros de profesión recordaron a Payne, de 31 años, que falleció en la víspera tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina.

PUBLICIDAD

La policía de Buenos Aires dijo en un comunicado que Payne cayó desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en el famoso barrio de Palermo de la capital argentina, lo que le provocó “lesiones extremadamente graves”. Los médicos confirmaron su muerte en el acto, añadió la nota.

Pablo Policicchio, director general de comunicación del Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, dijo en un comunicado a The Associated Press que Payne “se había arrojado desde el balcón de su habitación”. La policía acudió al hotel en respuesta a una llamada de emergencia justo después de las 5 de la tarde, agregó, advirtiendo de la presencia de un “hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol”.

La AP no pudo confirmar los detalles del incidente ya que hay una investigación en curso. Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, dijo al canal de televisión Todo Noticias de Argentina que las autoridades estaban investigando las circunstancias de su muerte y realizando una autopsia.

En una llamada al teléfono de emergencias 911 obtenida por la AP se puede oír a un gerente del hotel reportando la presencia de un “huésped que está sobrepasado de droga y alcohol (…) está rompiendo toda la habitación, necesitamos que manden a alguien, por favor”. La voz del gerente se escucha más ansiosa a medida que continua y señala que la habitación tiene balcón: “estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”. Según el personal del hotel, Payne llevaba varios días alojado allí.

Payne era conocido por el ser el más sensato, y despeinado, del quinteto que salió de un concurso de talentos en televisión y se convirtió en un fenómeno del pop con un enorme ejército internacional de entregadas seguidoras. En los últimos años había reconocido su lucha contra el alcoholismo, y en julio de 2023 publicó un video en su canal de YouTube donde decía que llevaba seis meses sobrio después de recibir tratamiento. Sus representantes no respondieron de inmediato a correos electrónicos ni llamadas.

PUBLICIDAD

El Rolling Stone Ronnie Wood, quien actuó con One Direction en 2014, dijo que estaba “conmocionado y triste”.

“Dios bendiga a Liam, (estoy) pensando en todos sus seres queridos. Se le echará mucho de menos", escribió Wood en la red social X.

Paris Hilton expresó también sus condolencias en X y calificó la noticia como “muy perturbadora”. Los Backstreet Boys dijeron en una publicación en redes sociales que sus corazones estaban con las “'directioners' en todo el mundo”.

Decenas de fanáticas argentinas de One Direction acudieron en masa al hotel Casa Sur tras conocerse la noticia, formando filas que se extendían por la calle acordonada. Se pudo ver a investigadores forenses saliendo del edificio, de donde el cadáver de Payne fue retirado unas tres horas después de la caída.

Jóvenes que grababan con sus celulares expresaron su consternación y dolor mientras la ofrenda improvisada con filas de velas y flores crecía rápidamente fuera del hotel.

“No pensé que se iba a morir tan joven, muy joven”, dijo a AP Isabella Milesi, de 21 años. “Vivo a unas cuadras y quería despedirlo”.

Payne fue uno de los cinco miembros de One Direction, que se formó después de que cada uno de ellos se presentase por su cuenta al reality británico de canto “The X Factor” en 2010, dos años después de su primer intento de entrar al concurso. Esa segunda vez, con 16 años, Payne interpretó la versión de Michael Bublé de “Cry Me a River” y, aunque al principio se mostró nervioso, entró en calor con los vítores y los aplausos del público.

Luego de que compañeros se quedasen también fuera de la competencia como solistas, pero Simon Cowell y los otros jueces reunieron a Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson para formar una de las boy bands más exitosas — aunque perdieran el concurso.

Cada miembro tenía su propia personalidad, y Payne, natural de Wolverhampton, Inglaterra, era el responsable. La banda se hizo conocida por su sonido pop y éxitos románticos como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life”.

Payne tuvo solos destacados en canciones como “Stole My Heart” y “Change Your Ticket”, además de coescribir varios de los temas de la banda. One Direction tuvo seis éxitos en el top 10 de la lista Billboard hasta su disolución en 2016 y una base de fans muy leales conocidas como “directioners”, muchas de las cuales eran adolescentes entonces.

“Desde chiquita siempre me gustó One Direction. Ver que (Payne) se haya muerto y que nuca más pueda haber una juntada (reunión) de los chicos es increíble, me mata”, manifestó Juana Relh, una fan de 18 años, fuera del hotel. “Estoy en shock, no lo puedo creer”.

Con su meteórico ascenso a la fama, Payne había dicho que le llevó algún tiempo adaptarse al ojo público.

“No creo que puedas lidiar con eso, es un poco loco para nosotros ver que la gente tiene ese tipo de estado de ánimo sobre nosotros y lo que hacemos”, dijo en una entrevista de 2013 con AP después de relatar una experiencia en la que un fanático estaba en shock al conocerlo.

One Direction anunció un “parón” indefinido en 2016 y Payne, como cada uno de sus antiguos compañeros de banda, siguió una carrera en solitario, orientándose hacia el EDM y el hip hop.

Mientras que Styles se convirtió en una gran estrella en solitario, los demás tuvieron un éxito más modesto. Payne lanzó el sencillo “Strip That Down” con Quavo en 2017, que alcanzó el top 10 de Billboard y permaneció en las listas durante varios meses. Publicó el álbum “LP1” en 2019 y su último lanzamiento, un sencillo llamado “Teardrops”, salió en marzo.

En 2020, con motivo del 10mo aniversario de One Direction, Payne compartió una captura de pantalla del mensaje de texto que le envió a su padre el día que entró en el grupo, que decía: "Estoy en una boyband”.

“Menudo viaje... No tenía ni idea de lo que nos esperaba cuando envié este mensaje a mi padre hace años en el momento exacto en el que se formó la banda", escribió.

Payne tenía un hijo de 7 años, Bear Gray Payne, con su exnovia la cantante Cheryl, conocida como Cheryl Cole cuando actuaba con Girls Aloud. Era jueza de “X Factor” durante la temporada de One Direction, aunque su relación comenzó años después. Payne estuvo comprometido con Maya Henry, de agosto de 2020 a principios de 2022. Henry publicó una novela a principios de este año que, según ella, se basaba en su relación.

Payne nació el 29 de agosto de 1993. Además de su hijo, le sobreviven sus padres, Geoff y Karen Payne, y sus dos hermanas mayores, Ruth y Nicola.

___

Huamani informó desde Los Ángeles. Las fotoperiodista de The Associated Press Natacha Pisarenko y la periodista Débora Rey en Buenos Aires contribuyeron a este despacho.