Marvel Studios tiene una oportunidad de oro para darle a Keanu Reeves el personaje que desea dentro del MCU

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) abordó temas de sumo interés para el futuro de la franquicia, en una de sus series más recientes de Disney Plus, Agatha All Along. El personaje principal de la producción, interpretado por Kathryn Hahn mencionó uno de los nombres que los fanáticos querían escuchar desde hace más de una década, el de Mephisto.

El hecho de que se haya mencionado a Mephisto abre la puerta a todo un universo de posibilidades. Una de ellas tiene que ver con un personaje, que Keanu Reeves sueña con interpretar en Marvel, según el mismo lo dijo en el 2022, en una entrevista con Jimmy Kimmel.

En la charla con el host de uno de los late night más famosos de los Estados Unidos y el mundo, Keanu Reeves dijo que si lo llegaran a llamar de Marvel algún día, le gustaría que fuese para el papel de Ghost Rider.

Las llamas vivientes de este motociclista ya salieron en Agents of SHIELDS (la serie). Sin embargo, lo mostraron en un rol secundario de una versión alterna de Robbie Reyes, interpretado por Gabriel Luna. No es la versión original de Johnny Blaze que todo el fandom de la serie espera ver.

Ghost Rider es un clásico por la terrible injusticia que sufre el personaje principal, obligado a penar y buscar venganza eternamente. Foto: @berkingham. Imagen Por:

Mephisto y Ghost Rider

El hecho de que Agatha haya mencionado a Mephisto le abre las puertas, directamente, a la aparición de Ghost Rider.

Recordemos que Johnny Blaze llega a convertirse en esas llamas vivientes, tras hacer un pacto con el demonio Mephisto para salvar la vida de su padre adoptivo. Entonces, como resultado, se convierte en el “Ghost Rider”, un espíritu vengador que se manifiesta con una calavera en llamas y una motocicleta mística.

Durante el día, Blaze es un humano normal, pero por la noche o cuando está en peligro, se transforma en el Ghost Rider, con la misión de castigar a los malvados. Es el escenario ideal para llamar a Keanu Reeves. Hazlo Marvel Studios.