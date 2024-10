Roselyn Sánchez revela causa de la muerte de su sobrino

La actriz y directora puertorriqueña Roselyn Sánchez reveló la causa de la muerte de su sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna, ‘Kike’, de 19 años.

En un video publicado en las historias de su Instagram indicó que su sobrino “murió en un accidente de auto” en Texas. “A Kike lo chocaron, la persona se fue a la fuga”, informó la actriz. “Ya la persona ha sido identificada”, indicó.

PUBLICIDAD

Asimismo explicó que el caso está abierto y en proceso de investigación.

“El hecho de que fue un hit and run fue aún más devastador para la familia”, dijo. “Él no estaba solo, habían otros cuatro chicos en el carro”, explicó la actriz, añadiendo que los otros jóvenes resultaron heridos.

Según reportes de la prensa local en Texas, el joven iba manejando un SUV con otros amigos en el auto cuando se produjo el accidente. Dos de los otros pasajeros están gravemente heridos y hospitalizados, mientras que los otros dos pasajeros sufrieron heridas menores.

La actriz compartió la noticia sobre la muerte de su sobrino el miércoles en sus redes sociales y describió suceso como “la peor experiencia” de su vida.

“Mi amado sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna “Kike”, nuestro ángel en el cielo… may God be with you embracing you and loving on you. Nuestras familias nunca volverán a ser igual sin tu sonrisa, tu temple y tu presencia. Esta ha sido la peor experiencia de nuestras vidas. El verte partir de esta manera tan innecesaria e injusta”, escribió en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

El sobrino de la actriz fue descrito como “un niño bueno, cariñoso, brillante, disciplinado, saludable, vibrante, tan feliz”.

“It’s devastating sweet nephew. Solo nos consuela saber que estás en el Reino, en un lugar hermoso y nos guiarás desde allí. Como bien dijo el Pastor Ariel en un servicio funeral hermoso: nos inspiras a la excelencia. Porque eso eras tú… excelente. You have beautiful expectations from us… serán cumplidas”, añadió.

En la publicación, varios colegas y amistades le brindaron mensajes de apoyo. “Siento mucho tu pérdida, amiga”, comentó el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Mientras que la artista boricua Olga Tañón comentó: “Dios les brinde el consuelo que merecen ante esta gran pérdida! Un abrazo inmenso para toda tu familia ! Descanse en paz!”.