Belinda mostró las heridas por su caída

La actriz y cantante Belinda ha sido viral durante estos últimos días por su caída en la pasarela de L’Oreal en el Fashion Week de París. El momento se extendió en las redes, y ella misma se unió al boom, publicando su aparatoso incidente en sus propias redes.

Lejos de obviar el momento por vergüenza, Belinda ha posteado las grabaciones de su caída en su Instagram, dejando escritos cómicos, pero sobre todo de reflexión.

PUBLICIDAD

“ No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias @anitta 🥹”, “el momento más icónico de mi vida aunque jamás imaginé que sería así 🤣🤣 ”, escribió la cantante, de 35 años.

Sus fans se desataron en mensajes para ella, destacando que su caída demostró un momento de resiliencia, y de cómo hay que levantarse ante la adversidad.

“Hasta para caer, eres una reina”, “te caes y te levantas”, “cuando me caiga quisiera verme como Belinda”, “no importa las veces que caigas, lo que importa es que te levantes y sigas brillando como siempre”, son algunos comentarios en el Instagram de Belinda.

Han sido tantos los mensajes de halagos para Belinda tras su caída, que la influencer mexicana Wendy Guevara comentó en son de broma que “si yo me caigo, sería la burla”.

Belinda y sus heridas

A pesar de que Belinda se tomó su caída con buena actitud, esto no significó que no dolió, ni que no sufrió heridas. La artista mostró este miércoles en su historia de Instagram cómo quedaron sus rodillas por el hecho.

PUBLICIDAD

Compartió una foto en la que se ven sus rodillas con moretones y raspones, lo que evidencia que el golpe fue fuerte y que aún está recuperándose.

Belinda mostró las heridas de sus rodillas tras su caída en el desfile de L’Oreal en el Fashion Week (Foto: Instagram @belindapop)

Según se aprecia en los videos, la cantante se enredó con sus piernas, mientras desfilaba. Cayó sobre sus rodillas, y su colega Anitta fue quien la ayudó a levantarse. Luego, como toda una ‘diva’, siguió desfilando con una gran sonrisa, haciendo frente a la situación.