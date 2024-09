El elenco de ‘Agatha en todas partes’ habla sobre cómo abrir su propio camino en el Universo Marvel

El mundo de Marvel tiene una amplia red y, dentro de su propio universo, los fans pueden ver a personajes secundarios que a veces entran en su propia historia. Eso es lo que ocurre con ‘Agatha en todas partes’, que toma el personaje de Agatha (Kathryn Hahn) del exitoso programa de Disney+ ' WandaVision ' y la coloca en su propio camino a lo largo de 9 episodios.

“Generalmente en Marvel, siempre se busca que los villanos no sean de una sola especie. Y Agatha es el mejor ejemplo de ello. Es tan complicada y tiene tantas dimensiones diferentes, y nunca se trata de una especie de dominación del mundo”, dijo el director y productor ejecutivo Jac Schaeffer en una conferencia de prensa global.

“Siempre hay algo personal, nefasto y complejo. Ahí es donde empezamos con ella. Y luego, cuando elegimos a Kathryn, se convirtió en un personaje que lo tenía todo. Era, ya sabes, increíblemente divertida y agradable y un poco al estilo de las comedias de situación kitsch. Pero también estaba este enorme alcance de su voraz apetito de poder. Kathryn encarnaba todo eso. Estaba lo pequeño y lo divertido y el encanto, y luego estaba la seriedad. Y es un personaje que creo que podemos explorar para siempre”.

Schaeffer, quien creó ‘WandaVision’, trabajó con Hahn durante la serie de 2021 y, como señala Hahn, esa historia entra en juego con ‘Agatha en todas partes’.

“Trabajar con Jac en WandaVision me resultó muy simpático de inmediato. Podía escuchar las palabras que había escrito en la página. Conocía el ritmo. Conocía el tono, así que me pareció muy natural”, explica Hahn. “Me encanta este papel. Y gran parte de Agatha en WandaVision era la actuación, creo que ella misma es una gran intérprete . La llamábamos una cebolla en flor. Ver lo que había debajo de ella y profundizar más y más... por supuesto, como actor, lo único que quieres es asimilar esas cosas”.

A Agatha se une en la serie con un elenco de personajes coloridos que incluye a Aubrey Plaza como Rio Vidal, Patti LuPone como Lilia Calderu, Debra Jo Rupp como Sharon Davis, Ali Ahn como Alice Wu-Gulliver, Sasheer Zamata como Jennifer Kale y Joe Locke como Teen.

“Lo único que diré sobre mi personaje es que puedes esperar lo inesperado. No tienes idea de lo que va a pasar con ella, y hay giros y vueltas y todo tipo de travesuras sucediendo. Eso es todo lo que diré al respecto”, bromea Plaza. “Kathryn y yo estuvimos en ‘Parks and Rec’ hace mucho, mucho tiempo, pero nunca tuvimos tiempo en pantalla. Así que estaba muy emocionado de poder enfrentarme a Kathryn y poder hincarle el diente”.

Marvel ya no es un productor de comedia y acción convencional, y “Agatha” ayuda a impulsar esa ideología. El programa, de hecho, tiene su mano en varios géneros diferentes, mezclando elementos de terror, música y suspenso junto con un elenco repleto de estrellas.

“Tiene una mezcla de diferentes tonos, lo cual es increíble. Ya sabes, decimos que tiene música, pero no es un musical. Tiene drama, pero no es un drama. Comedia , pero no exactamente una comedia. Es todas esas cosas. Y todo eso fue iniciado por Hahn, quien realmente encarnó absolutamente todo en ‘WandaVision’”, dice la productora ejecutiva Mary Livanos.

“Tiene una cualidad iterativa muy divertida . Esta vez, somos casi completamente prácticos. Estamos recuperando la época dorada del cine de Hollywood, como hicimos con ‘WandaVision’, pero esta vez con fantasía y terror”.

Eso significa, según Livanos, utilizar miniaturas, fondos y elementos de efectos especiales para ayudar a mejorar el mundo que vemos de una manera práctica y hecha a mano .

“Cuando entramos al plató, creo que varios de nosotros rompimos a llorar o lagrimeamos. Porque creo que, en mi caso, nunca he visto un plató más bonito en mi vida. Y era impresionante”, dice LuPone.

“Y el trabajo. Me refiero a todas estas hojas pintadas individualmente... es muchísimo trabajo. Es realmente hermoso”, añade Ahn.

Quienes trabajaron en el programa dicen que esta serie sin duda también se destaca en el mundo de Marvel. Y no solo se debe a la forma en que se filmó o a la fusión de géneros, sino más bien al camino que está abriendo Agatha.

“Cuando la gente vea el programa, debería saber que no había ni una sola pantalla verde a la vista en ese set. Todo lo que se ve en cámara fue fotografiado el mismo día. Y creo que se podía sentir en las actuaciones. Se siente muy táctil, muy real y muy realista”, explica el productor ejecutivo Brad Winderbaum.

“Yo diría que lo que más diferencia a esta serie es que Agatha nunca tuvo su propio cómic. Es un icono que Kathryn y Jac crearon en pantalla en ‘WandaVision’, y fue tan inspirador para todos nosotros en Marvel que teníamos que continuar su historia. Y yo diría que Marvel está en su mejor momento cuando damos vida a estos iconos del personaje y contamos con intérpretes increíbles que aportan humanidad al papel”.

18 de septiembre es la fecha del debut de ' Agatha en todas partes' en Disney+.